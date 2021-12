Mrazivé slová Vila Rozborila: Napĺňa sa, čoho sme sa obávali… Slovensko začína CHUDOBNIEŤ!

Život mamy Zlatice a jej dcéry Vanesky vôbec nie je ľahký. Tínedžerkin biologický otec s nimi nežije, pretože podľa ich slov dal namiesto rodiny prednosť alkoholu a drogám. Životom sa tak pretĺkajú samé dve, dôsledkom čoho sú veľké finančné problémy. Navyše, Zlatka bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Máva silné astmatické záchvaty, trpí cukrovkou a má aj ťažkosti so srdcom.

Aby Vaneska dokázala svojej mame dostatočne pomôcť, absolvovala v škole aj zdravotnícky kurz. Smutné ale je, že v niektorých mesiacoch sa ocitnú v tak zlej finančnej situácii, že Zlatke neostanú peniaze ani na lieky, ktoré nutne potrebuje. Vianoce sú pre ne síce sviatkami rodiny, ale ani zďaleka nie hojnosti. O nejakých darčekoch totiž nie je ani reč.

Zdroj: Tv Joj

„Tri roky po sebe nemala žiadny darček. Ani na narodeniny, ani za vysvedčenie, ani pod stromček. Neboli financie, nedalo sa kúpiť,“ povedala Zlatka so slzami v očiach. Ich najväčším problémom je však to, že sa až príliš často sťahujú. Keďže nemajú trvalé bydlisko, bývajú po podnájmoch, z ktorých už veľakrát dostali výpoveď. Naposledy len pár dní pred nakrúcaním Siedmeho neba. V čase, keď za Zlatkou a Vaneskou prišiel štáb, práve vypratávali veci z bytu a presúvali ich do garáže ku kamarátke.

Zdroj: Tv Joj

Síce od nej mali prísľub, že u nej môžu na pár dní ostať, no s blížiacimi sa Vianocami ich vzniknutá situácia nesmierne trápila. Netušili totiž, kde potom sklonia hlavu. „My sme sanovali ťažkú existenčnú situáciu v tom okamihu toho nakrúcania. Myslím si, že sa podarili veľké veci doriešiť. Je to silný apelatívny príbeh v jednej veci,“ povedal o príbehu moderátor Vilo Rozboril.

Ten, bohužiaľ, vidí na vlastné oči niečo, čoho sa obával azda každý. „Poviem to rovno – Slovensko začína chudobnieť. Nám naozaj chodia maily tohto typu,“ povedal moderátor Vilo Rozboril o príbehu, ktorý trhá srdce.

Zdroj: Tv Joj