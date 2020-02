Vačkovej „trable“ s chlapmi: Exmanžel je extrémista, ďalšieho vyšetruje polícia... Je tento muž konečne ten pravý?!

Zuzana Vačková sa narodila 12. februára 1969. Už ako 12-ročná si zahrala vnučku hlavného hrdinu v podaní Jozefa Kronera vo filme Kosenie Jastrabej lúky. Neskôr bola obsadená aj do ďalších snímok a bolo teda prirodzené, že šla študovať na VŠMU. V posledných rokoch sa objavila v populárnych seriáloch ako Panelák či Horná Dolná.

Maroš Kramár a 16-ročná Zuzana Vačková Zdroj: RTVS

Na vysokej škole spoznala svoju prvú veľkú lásku - Rasťa Rogela. Dvojica sa vzala a narodil sa im syn Jakub. Zuzana po svadbe vystupovala pod priezviskom Rogelová. No časom sa začali prejavovať extrémistické názory jej manžela, a tak prišlo k rozvodu aj k zmene mena naspäť na Vačkovú.

Frontman skupiny Juden Mord (v preklade Smrť Židom) Rasťo Rogel v roku 2011 dostal 7-mesačnú podmienku za výtržnosti, bitku a rasistické pokriky. Jeho telo je pokryté vytetovanými nacistickými symbolmi.

Zdroj: Film Babie leto

Druhým dieťaťom Zuzany Vačkovej je dcéra Mária, ktorá sa už párkrát tiež ocitla pred kamerou. O jej otcovi bolo donedávna známe len to, že žil dlhší čas v Amerike. Preto zrejme aj vzťah nevydržal, nedal sa proste udržiavať na diaľku. No herečka netajila, že s expartnerom vychádza, len nechce byť medializovaný.

Pred časom si však samotná Mária zmenila meno na sociálnych sieťach a prezradila tak, že jej priezvisko je Čubová. Vtedy ešte netušila, že jej otec sa dostane do hľadáčika polície a jeho identita sa prevalí nepekným spôsobom. Meno Milana Čubu je totiž spojené s kauzou Tipos. Vo firme prebehla v novembri 2019 razia – viac si môžete prečítať TU»

Zuzana Vačková s dcérou Maruškou Zdroj: Jan Zemiar

V roku 2012 začala herečka chodiť do spoločnosti s novým priateľom. Miroslav Ondruš mnohým výzorovo pripomínal Zuzaninho exmanžela, no ona sa dušovala, že charakterovo sa v ničom nepodobajú. No ani tento vzťah jej nevyšiel. Či bola dôvodom rozchodu nevera, nevedno, ale podnikateľ sa krátko nato už chválil novou priateľkou.

Aktuálne je však Vačková opäť zamilovaná. Tak ako minulé narodeniny, aj 51 rokov slávi v spoločnosti novej lásky. S Petrom sa začala stretávať v lete 2018, ale poznajú sa už dlhšie. Snáď je to tentoraz ten pravý...