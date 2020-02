Český lámač ženských sŕdc: Ukradol ženy dvom slávnym umelcom!

PRAHA - Snívali o ňom mnohé ženy pri televíznych obrazovkách a bola do neho zamilovaná aj Libuše Šafránková. Herec Jaromír Hanzlík sa síce oženil len raz, no vzťahov mal viac. Svoju manželku odlákal spevákovi Václavovi Neckářovi a neskoršiu partnerku Janu Brejchovú zas hercovi Vlastimilovi Brodskému.

Jaromír Hanzlík sa narodil 16. februára 1948. Jeho rodičia mali blízko k umeniu a televízii a jeho to tiež ťahalo týmto smerom. Už ako dieťa si zahral vo filme a hoci po maturite ho prijali na DAMU, namiesto vysokej školy zvoli rovno divadlo. Tam sa ho ujali starší kolegovia Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.

Čoskoro sa stal jedným z najobľúbenejších hercov. Na konte má filmy ako Noc na Karlštejně, Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Léto s kovbojem, Postřižiny, Lucie, postrach ulice, nesmrtelná teta, Pokoj v duši, Gangster Ka a seriály ako Taková normální rodinka, Nemocnice na kraji města, Sanitka, My všichni školou povinni, Synové a dcery Jakuba skláře, Cirkus Humberto, Až po uši.

Okrem toho, že bol uznávaným hercom, mal úspech aj u žien. On sám kedysi tvrdil, že je nesmelý, no zdá sa, že keď žena prejavila záujem, nebránilo mu už nič – ani to, že je dotyčná zadaná. Tak to bolo aj s jeho jedinou manželkou Jaroslavou.

Zdravotnú sestru prebral spevákovi Václavovi Neckářovi. Traduje sa, že keď odišiel na dlhšie turné, zveril ju do starostlivosti práve Jaromírovi. 20-ročný mladík sa o ňu postaral tak, že z toho bola svadba a dieťa – syn David.

Neskôr nastala podobná situácia pri nakrúcaní filmu Noc na Karlštejně, kde účinkoval aj Hanzlíkov mentor Vlastimil Brodský so svojou manželkou Janou Brejchovou. S Brodským sa v divadle dokonca delil o šatňu, no aj tak sa nebránil vzplanutiu s Janou. Začal ju dokonca navštevovať aj v byte, kde bývala s manželom a dcérou Terezou.

Vlastimil si údajne myslel, že to rýchlo prehrmí, no nestalo sa tak, a tak nastal rozvod po 18 rokoch. Jana s Jaromírom potom vydržala 12 rokov, rovnako dlho predtým trval jeho vzťah s manželkou. „V živote som mal takmer pravidelne dvanásťročné cykly. ...dvanásť rokov som bol ženatý, potom som žil 12 rokov s Janou Brejchovou,” povedal pre magazín Téma.

O tri roky dlhšie ale trval jeho vzťah s prvou českou kráľovnou krásy z roku 1966 Dagmar Silvínovou. Kvôli nej dokonca prerušil svoju sľubnú kariéru a odsťahoval sa za ňou do Švajčiarska. Aktuálne je už 12 rokov s partnerkou Lenkou Kozlovou. „Ženatý som bol len raz, s matkou môjho syna. Od roku 1980 som mal vždy len partnerky. Nevidím v tom žiadny rozdiel, nepotrebujem na svoju ženu papier, aby vzťah fungoval,” povedal o svojom osobnom živote Hanzlík pre vyššie spomínaný magazín.