Haščákovej dramatický život v USA: Prosby o pomoc... Týranie? Potrebujem pokoj!

Barbara Haščáková sa narodila 11. decembra 1979 v Košiciach. V deväťdesiatych rokoch sa stala česko-slovenskou hviezdou. Jej piesne dobýjali rebríčky hitparád a záujem o živé vystúpenia bol enormný. V roku 2000 sa však rozhodla svoju rodnú krajinu opustiť a presťahovala sa do USA.

Za veľkou mlákou sa jej spevácku kariéru rozbehnúť nepodarilo, no zoznámila sa so Stevom, ktorý sa neskôr stal jej manželom. Barbara sa jeho fotkami či spoločnými zábermi hrdo pýšila na sociálnej sieti, no tento rok prišiel zlom.

Svojich fanúšikov vo februári vystrašila oznámením, že ju manžel týra. Neskôr ale napísala, že sa jej ktosi nabúral do profilu a nikto nemá tejto informácii veriť. Na čas sa odmlčala a v júli prišla fotografia jej doráňanej tváre s komentárom, že svokra ju už roky zabíja.

Potom sa Haščáková zas na dlhý čas odmlčala. Ozvala sa až v septembri, keď svoj príspevok ukončila slovami: „Ale ja potrebujem pokoj.” Odvtedy komunikuje častejšie, ale iba prostredníctvom zdieľania piesní. O svojom súkromí už neinformuje a nezdieľa ani aktuálne fotografie.

