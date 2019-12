Vyše 50 rokov nevraživosti: Sú to sestry, ale... Slávne české herečky si nevedia prísť na meno

Hana Brejchová

Zdroj: FS Barrandov

PRAHA - Obe mohli byť rovnako slávne, no mladšia zo sestier Brejchových odmietla úlohu v oscarových Ostro sledovaných vlakoch. Navyše pred popularitou uprednostnila rodinu, a tak jej najoceňovanejším filmom navždy zostal ten prvý - Lásky jednej plavovlásky. No práve kvôli nemu sa rozkmotrila so sestrou Janou, známou zo seriálu Arabela či filmu Noc na Karlštejně.