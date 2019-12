Smutné výročie: Nezabudnuteľný Derrick je mŕtvy už 11 rokov

WUPPERTAL - Nemeckého herca Horsta Tapperta preslávila rola nezabudnuteľného policajného inšpektora z televízneho detektívneho seriálu Derrick, ktorý sa nakrúcal takmer 25 rokov. Populárna séria sa vysielala nielen v Európe vrátane bývalého Československa, ale aj v Číne. Už je to 11 rokov od úmrtia služobne najstaršieho nemeckého televízneho kriminalistu.

Horst Tappert rodák z nemeckého Elberfeldu, dnešného mesta Wuppertal, sa narodil 26. mája 1923. Absolvoval štúdium na obchodnej škole. Po skončení druhej svetovej vojny sa zamestnal ako účtovník v divadle Altmark v meste Stendal. Neskôr sa začal aj sám zaujímať o herectvo a v roku 1956 zakotvil na renomovanej divadelnej scéne Münchner Kammerspiele v Mníchove. Na jej divadelných doskách pôsobil jedenásť rokov. Po odchode z mníchovského divadla bol hercom na voľnej nohe a venoval sa nielen divadlu, ale aj filmu, rozhlasu a televízii.

Na striebornom plátne debutoval na sklonku 50. rokov minulého storočia. Bol súčasťou hereckého tímu v snímke Wir Wunderkinder (My zázračné deti, 1958). Štýl rozprávania tohto príbehu, nakrúteného podľa rovnomenného satirického románu Huga Hartunga je originálny. Dvaja kabaretiéri (jedným z dvojice bol Tappert) vtipným slovom a pesničkami pred plátnom odhaľujú životné osudy dvoch bývalých spolužiakov. Komplikované obdobie nemeckých dejín zobrazil režisér snímky Kurt Hoffmann s nevídanou noblesou, ostrovtipom a skvelou satirou. V dobrodružnom špionážnom príbehu o kameni mudrcov, ktorý viac menej pripomenul české paródie (Čtyři vraždy stačí drahoušku) s názvom Der Teufel kam aus Akasava exceloval Tappert v roku 1971. O rok neskôr sa objavil v detektívnom príbehu s názvom Der Todesrächer von Soho. Režisér kládol dôraz na slovné prestrelky medzi detektívom a jeho tímom. Herca obsadil do jemu neobvyklej úlohy zloducha, ktorý je zapletený do výroby drog.

Popularitu priniesla hercovi rola v detektívnom televíznom seriáli Derrick, ktorý produkovala nemecká televízia v rokoch 1974-1998. Séria napínavých príbehov sa stala jedným z najpredávanejších nemeckých televíznych projektov. Televízna stanica priniesla celkovo 281 jeho hodinových epizód. Na rozdiel od amerických kriminálok, plných sexu, krvi, prestreliek a divokých naháňačiek, kládli autori seriálu väčší dôraz na atmosféru a psychologický moment. Dejová línia a charakter postáv väčšmi vyhovovali vkusu európskeho diváka. Tappert vystupoval nie príliš hlučne, skôr zdvorilo, bol vždy šarmantný a slušne oblečený. "Derrick je postava policajta. Na začiatku som s ňou veľmi experimentoval...chcel som sa trochu podobať na Jamesa Stewarta," prezradil herec pred rokmi v rozhovore pre nemecký denník Der Süddeutsche Zeitung. Spoločne s nemeckým hercom Fritzom Wepperom, ktorý stvárnil Derrickovho kolegu Harryho, tvorili nerozlučný tandem takmer 25 rokov, počas ktorých sa seriál nakrúcal.

Úloha inšpektora Derricka Tappertovi priniesla mnohé ocenenia, vrátane vysokého štátneho vyznamenania za zásluhy od vtedajšieho nemeckého prezidenta Romana Herzoga, nemeckú cenu Golden Bambi, taliansku Premio Regia - ekvivalentu Emmy Award či holandský Strieborný tulipán.

Herec účinkoval na filmovom plátne aj v nasledujúcich rokoch. Úlohu kardinála stvárnil v roku 2000 v psychologickom príbehu s názvom Der Kardinal - Der Preis der Liebe (Kardinál - Cena lásky).

Svoj ďalší televízny film Herz ohne Krone (Srdce bez koruny, 2003) nakrúcal Tappert v roku 2002 v Rumunsku. Bol to príbeh o múdrosti a tolerancii, v ktorom stvárnil transylvánskeho kráľa.

Pred smrťou žil Horst Tappert už dlhší čas so svojou treťou manželkou viac-menej v ústraní. Zomrel 13. decembra 2008 v nemocnici v Mníchove vo veku 85 rokov.

V apríli v roku 2013 nemecké médiá priniesli informácie, ktoré naštrbili povesť obľúbeného herca. Horst Tappert, alias inšpektor Derrick údajne slúžil počas druhej svetovej vojny v obávanej nacistickej jednotke SS. Poukázal na výskum nemeckého sociológa Jörga Beckera, o ktorého výsledkoch informoval nemecký denník Die Welt.