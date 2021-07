Haščáková je vraj v kritickom stave: KRVÁCANIE DO MOZGU... Vyjadrenie na Barbarinom profile!

Portál ereport.sk v pondelok priniesol šokujúcu správu o zlom zdravotnom stave hviezdy 90. rokov Barbary Haščákovej. Speváčka dlhodobo žije v USA a práve tam má bojovať s vážnymi problémami. Aktuálne sa vraj nachádza v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Informácie hovoria o krvácaní do mozgu.

Mrazivá správa prekvapila aj speváka Dávida Key, ktorý sa k nej vyjadril na svojom Instagrame. „Aký šok zas... Veľa síl a skoré uzdravenie Barbara,“ zverejnil na sociálnej sieti. „V septembri sme chystali prekvapenie pre Slovákov, návrat Barbary a spoločné turné. Dúfam, že je v poriadku, lebo poslednú informáciu mám, že je v kritickom stave v nemocnici a od hospitalizácie sa už neozvala,“ dodal.

Čo je na tom pravdy, nevedno. Speváčka na otázky od novinárov neodpovedá. Po vydaní článku na spomínanom portáli sa však na facebookovom profile s jej menom objavilo vyjadrenie. „Neverte všetkému, čo sa v bulvári píše. Neviem, kto mi chce furt ublížiť a osočovať, ale nie je to pravda. Som zdravá a som doma a na Slovensko sa vôbec nechystám v tomto roku a ani v nasledujúcom zatiaľ,“ píše sa v príspevku.

No či status písala ona sama, je otázne. Stránka totiž vznikla len v apríli a sleduje ju iba 89 ľudí. Navyše v posledných rokoch visí okolo Barbary viacero otáznikov. Na verejnosť v minulosti prenikli informácie, že sa v USA trápi, čomu nasvedčovali aj jej statusy na inej facebookovej stránke. „Mám rozbitý ksicht. Manžel je debil, že jej to dovolí,” objavilo sa na sociálnej sieti. Časom príspevky zmizli. My veríme, že je Barbara v poriadku a prajeme jej veľa zdravia!

