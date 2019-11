Šokujúce súkromie slávneho režiséra: S jednou dcérou sa oženil, s druhou... Preboha!

Woody Allen sa narodil 1. decembra 1935 ako Allen Stewart Konigsberg v New Yorku. Pred štúdiom uprednostil skúsenosti. Tie začal zbierať ako scenárista v NBC, popri tom tvoril vtipné gagy pre komikov. Verejnosti je známy ako režisér, herec, spisovateľ a dokonca aj ako hráč na klarinet.

Woody má na konte množstvo počinov. Spomenúť možno fily Annie Hall, Manhattan, Polnoc v Paríži, Láska a smrť, Čokoľvek Match Point, Vicky Cristina Barcelona a mnohé iné. Jeho talent bol ocenený viacerými cenami, vrátane štyroch Oscarov.

Allenovou prvou manželkou bola Harlene Rosen (1956 - 1962), ktorá mala len 16 rokov, keď sa vydávala. Woody v tom čase nebol ešte taký slávny. Druhýkrát sľuboval režisér lásku a vernosť herečke Louise Lasser (1966 - 1970). Toto manželstvo však nemalo dlhé trvanie.

V 80. rokoch obsadzoval Woody do svojich filmov najmä herečku Miu Farrow. S ňou tvoril pár dlhší čas, avšak nikdy sa nevzali. Dvojica si spolu adoptovala dve deti - dcéru Dylan a syna Mosesa. Majú tiež spoločného syna Ronana. Farrow už v tom čase mala aj iných potomkov. Medzi nimi aj Soon-Yi. Tá mala 19 rokov, keď jej matka našla v byte svojho frajera nahé fotky svojej dcéry.

Pomerne šokujúce a škandalózne, avšak dvojica, ktorú delí 37-ročný vekový rozdiel na svojej láske nič zlé nevidí. Päť rokov po prevalení milostného pomeru sa zosobášili a spolu si adoptovali ďalšie dve deti.

Woody Allen so svojou treťou manželkou Soon-Yi, ktorá bola adoptívnou dcérou jeho bývalej partnerky. Zdroj: SITA

Krátko po rozchode obvinila Mia Farrow slávneho režiséra z toho, že zneužíval ich adoptovanú dcéru Dylan. Šokujúce obvinenia pred pár rokmi v súvislosti s kampaňou MeToo ožili. „Keď som mala sedem rokov,, Woody Allen ma vzal za ruku a odviedol ma do tmavého podkrovia podobného šatni. Povedal mi, aby som si ľahla na brucho a hrala sa s bratovým elektrickým vláčikom. Potom ma sexuálne napadol,” uviedla na margo toho Dylan. „Nepáčilo sa mi, keď so mnou zostával sám. Strkal mi hlavu do lona a nútil ma spať s ním pod jednou perinou. Schovávala som sa pred ním do kúpeľne, ale neprestával ma hľadať, kým ma nenašiel,” dodala.