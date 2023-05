DRÁMA v prestížnej reštaurácii: Slávny režisér (87) neváhal a konal... Hrdinským činom zachránil život!

NEW YORK - Hotový hrdina! Legendárny režisér a herec Woody Allen (87) zažil vo svojej obľúbenej reštaurácii v New Yorku poriadnu drámu. Jeho kamarát sa totiž počas jedla začal dusiť. Kým ostatní návštevníci zostali ako obarení, Allen neváhal a Heimlichovým manévrom mu zachránil život.

Woody Allen patrí medzi najlepších režisérov na svete a počas svojej kariéry sa podieľal na viacerých známych počinoch. Spomenúť možno filmy Annie Hall, Hana a jej sestry či Manhattan, v ktorých si aj sám zahral.

Scénu ako z jedného zo svojich filmov však nedávno zažil aj na vlastnej koži. Počas návštevy obľúbenej reštaurácie Caravaggio sa totiž jeho dobrý kamarát Andrew Stein začal dusiť jedlom. Režisér ani na sekundu nezaváhal a pomocou Heimlichovho manévra mu zachránil život.

Zo sily a ráznosti Allena zostali zaskočení nielen návštevníci, ale aj samotný Stein. „Som zahanbený, že to musím povedať, ale Woody mi zachránil život. Väčšinou si objednávam rybu, ale tentokrát som zvolil bravčové mäso. Keď som začal jesť, kus mäsa mi uviazol v krku a mal som problém s dýchaním. Začal som panikáriť a bál som sa. Vtedy ma však Woody zachránil. Vyzeralo to ako scéna z jeho filmu. Ak by nekonal tak rýchlo, bojím sa, že by som mohol zomrieť. Dlžím mu svoj život," povedal Stein pre Page Six.