Najčernejšie chvíle českého herca: Rozmýšľal som nad tým najhorším!

PRAHA - Najškaredší český herec - aj tak niektorí označujú Karla Effu. Ako nemanželské a nechcené dieťa nemal ľahké detstvo a keď dospel, začala vojna. Ako vojak však prvýkrát prišiel do kontaktu s herectvom a stala sa z neho jeho celoživotná vášeň. Taká silná, že keď dostal výpoveď z divadla, rozmýšľal nad samovraždou...

Karel Effa sa narodil 23. mája 1922 ako Karel Effenberger. Bol nemanželským dieťaťom a ako neskôr prezradil, jeho matka sa ho chcela najprv zbaviť. Nakoniec tak urobila až po pôrode – Karla dala na výchovu k iným ľuďom. Neskôr si poňho prišla, ale v detskej hlave nastal zmätok a Karel si nevedel zvyknúť.

A keď dospel, prišla vojna. V 18-tich narukoval a šiel bojovať do Talianska. Po účinkovaní vo vojenskom kabarete vedel, že našiel svoju vášeň – herectvo. Objavil sa vo viac ako 80 filmoch, išlo však o vedľajšie postavy. Jeho vzhľad ho zvyčajne predurčoval na negatívne roly. Mnohí dokonca hovoria, že išlo o najškaredšieho českého herca. „Ako mu ten Pán Boh v tvári veľmi nepomohol, tak o to mal väčšiu a krajšiu dušičku,” skonštatoval herec Ladislav Županič.

Karel Effa po boku kráľa Kazisveta v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou Zdroj: ČS státní film

Karel Effa síce márne čakal na veľkú úlohu, no v každom filme bol zapamätateľný, hoci aj v malej roličke. Účinkoval v snímkach ako Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou, Baron Prášil, Limonádoyý Joe alebo Konská opera, Šialene smutná princezná, Štyri vraždy stačia, miláčik, Pane, vy ste vdova, Noc na Karlštejne, Adela ešte nevečerala, Perinbaba...

Effa miloval divadelné dosky, no napriek tomu, že bol komik, improvizáciu nemal rád a vždy sa držal scenára. Mal rád presnosť a poriadok. Keď musel z divadla odísť, bola to pre neho ťažká rana. „Celé tie dlhé roky som bol o desiatej doobeda na skúške – a zrazu som namiesto toho pozeral do steny. Priznám sa, že som vtedy premýšľal aj o tom najhoršom,” prezradil v liste jednej svojej kolegyni.

Waldemar Matuška a Karel Effa v Limonádovom Joeovi Zdroj: Filmexport Home Video

Samovraždu našťastie herec nespáchal a neskôr dostal šancu v inom divadle. Osudnou sa mu nakoniec stala zákerná rakovina. Tá mu vzala život 11. júna 1993. V tom roku sa dostal na obrazovky seriál Arabela sa vracia, kde si Effa zahral naposledy.