Vlhová vyhrala, čo mohla a potom... Ťažká choroba!

BRATISLAVA - Uplynulá lyžiarska sezóna bola tou najúspešnejšou pre Petru Vlhovú (24). Ukončila ju však veľmi nepriaznivo, a to ťažkou chorobou, pre ktorú sa nemohla venovať svojej ďalšej vášni - triatlonu. Dnes už však opäť trénuje.

Petra Vlhová sa narodila 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. Od malička bola vedená k športu, rovnako ako jej brat Boris, ktorý je takisto lyžiar.

Prvé úspechy dosiahla už ako juniorka. V roku 2012 získala prvú slovenskú zlatú medailu zimných olympijských hier mládeže. Vlhovej debut na Svetovom pohári sa konal dňa 29. decembra 2012, keď mala úspešná zjazdárka sedemnásť rokov. Pri svojej premiére v rakúskom Flachau obsadila obdivuhodné 11. miesto.

Zdroj: TASR

13. decembra 2015 sa mohla prvýkrát v kariére tešiť z víťazstva vo Svetovom pohári. Po vyhratom prvom kole svoju priečku uhájila a na svoje konto si pripísala obrovský úspech. V Lienzi a Flachau sa znova postavila na stupne víťazov, keď v obidvoch prípadoch skončila tretia. Prvé body vo Svetovom pohári si pripísala aj v obrovskom slalome, vo Flachau obsadila 14. miesto.

Dňa 3. januára 2017 sa na kopci nad Záhrebom zrodilo historické víťazné double na prestížnych pretekoch Snow Queen Trophy v podaní Sloveniek – prvé miesto Velez-Zuzulová, druhé miesto Vlhová, okorenené tretím miestom Češky Šárky Strachovej. V cieli im aplaudovalo 7500 divákov.

Zdroj: SITA

Uplynulú sezónu označuje úspešná športovkyňa za svoju najúspešnejšiu. Počas celej sezóny stála na stupňoch víťazov, keď neustále obsadzovala 1., 2. alebo 3. miesto.

Pčas zimnej časti ju však trápila choroba. Víťazila aj napriek tomu, ale účasť na triatlonových podujatiach pre istotu odvolala. Zápal priedušiek totiž netreba brať na ľahkú váhu. „Vrátila sa mi choroba, čo som mala v januári, trošku s tým bojujem, mám antibiotiká. Moje zdravie je prvoradé a lyžujem, musím si na seba dávať pozor. Liečila som sa hneď po sezóne, ale asi to nezabralo najlepšie a vrátilo sa mi to ešte horšie. Môže mi to prejsť na pľúca, čo nepotrebujem,” citovala Petru v máji agentúra TASR.

Aktuálne sa už Vlhová pripravuje na ďalšiu sezónu. „Po ťažkej chorobe sa rozbieha náročnejšie, ale už som ok a začala som makať naplno. Chvíľu to potrvá, kým všetko dobehnem, ale som šťastná, že som späť! Lets go!” informovala svojich fanúšikov len deň pred svojimi dnešnými narodeninami.