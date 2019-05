Tretia svadba slovenskej moderátorky: Opakuje stále tú istú chybu?!

BRATISLAVA - Do tretice všetko dobré?! Aneta Parišková (46) sa netají tým, že jej už čoskoro zazvonia svadobné zvony. Známa moderátorka sa bude vydávať už po tretí raz a z predchádzajúcich vzťahov má tri deti. Všetci jej vyvolení však majú čosi spoločné. Snáď na to blondínka zas nedoplatí...

Aneta Parišková sa narodila 26. mája 1973. Vyštudovala slovenčinu a angličtinu, zavialo ju to však k televíznemu mikrofónu. Začínala ako hlásateľka v košickom štúdiu Slovenskej televízie, neskôr sa zúčastnila konkurzu do televízie Markíza.

Po 10 rokoch v Televíznych novinách sa vrhla na politickú kariéru, po krátkom čase sa však vrátila do spravodajského štúdia, tentoraz však už pôsobí v televízii Joj.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV JOJ

V súkromí je blondínka mamou troch synov, ktorých má so svojimi dvomi bývalými manželmi, Čechom Davidom Dočekalom a Kanaďanom Markom Sedlmairom, ktorí sa údajne so svojimi deťmi už nestretávajú. Aktuálne Aneta chystá tretiu svadbu, ktorá sa má uskutočniť už tento rok.

Jej tretím vyvoleným je Slovák Miroslav. A hoci to vyzerá, že tentoraz je moderátorkina situácia úplne odlišná, nie je to úplne tak. IT-ečkár totiž pracuje v USA, dvojica má teda vzťah na diaľku – tak isto, ako to bolo aj v predchádzajúcich Pariškovej manželstvách. Snáď jej to ale do tretice naozaj vyjde...