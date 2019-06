Svadba Anety Pariškovej: Tretíkrát nevestou... Aha, ako jej to pristane v bielom!

Anete sa najprv rozpadlo manželstvo s Davidom Dočekalom, ktorému porodila syna Danielka, šťastne to nedopadlo ani s Markom Sedlmairom. Tomu moderátorka priviedla na svet ďalších dvoch synčekov, ani tí však krachu vzťahu nezabránili. V roku 2017 sa však na blondínku opäť usmialo šťastie a po jej boku sa objavil nový muž.

Netrvalo to dlho a Parišková sa opäť zasnúbila. Miroslav pokľakol len niekoľko mesiacov po tom, čo oficiálne začali tvoriť pár. Svoje áno mu povedala vo februári 2018. Svadbu do roka a do dňa však už dvojica nestihla. Najnovšie to ale vyzerá tak, že pred oltár sa partneri postavia už onedlho. Aneta na svojom Instagrame uverejnila fotku vo svadobných šatách.

Aneta Parišková sa čoskoro opäť stane nevestou. Svadobné šaty si už vybrala. Zdroj: Facebook A.P.

Aneta Parišková so snúbencom Miroslavom.

Na sebe však, samozrejme, nemá model, v ktorom bude oblečená počas obradu. „Hurá, svadobné šaty mám vybraté! Nie, nie sú to tie, ktoré mám na sebe," okomentovala fotografiu v nádhernej bielej róbe, ktorá jej nesmierne pristane. No a ak si moderátorka vybrala ešte krajšie šaty, ako sú tie na zverejnenom zábere, máme sa na čo tešiť. Je isté, že v deň D bude vyzerať úžasne.