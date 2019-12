Futbalista Ďurica má doma túto sexi kosť, ale... Kríza!

BRATISLAVA - Bývalý slovenský reprezentant Ján Ďurica dnes oslavuje 38 rokov. Hráčsku kariéru už ukončil a tento rok začal pôsobiť ako asistent trénera v Petržalke. No práve v čase, keď sa presunul na rodnú hrudu, prežíva krízu vo vzťahu so svojou krásnou polovičkou Magdou Šebestovou.

Ján Ďurica v roku 2017 ukončil svoju reprezentačnú kariéru. S národným tímom sa predstavil na MS 2010 v JAR i na EURO 2016 vo Francúzsku, celkovo odohral za Slovensko 91 zápasov a zaznamenal štyri góly. Hrával na pozícii stredného, niekedy aj ľavého obrancu. V septembri 2018 podpísal zmluvu s českým klubom Dukla Praha.

Zdroj: Twitter Dukla Praha

Svoju hráčsku kariéru už ale definitívne ukončil. Tento rok sa stal asistentom trénera Jozefa Dojčana v druholigovom klube FC Petržalka. „​Nebolo ľahké dať definitívnu bodku za futbalovou kariérou a prejsť z pozície hráča na trénerskú lavičku. Pre mňa je to tak trochu skúška, uvidím či v budúcnosti pôjdem práve touto cestou. V Petržalke som dostal priestor, za čo som vedeniu klubu vďačný, som tu a teším sa na novú výzvu,” povedal Ďurica pre klubový web.



V súkromí po jeho boku už 6 rokov stojí Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová. Hoci sa poznali už dlhšie, zlom v ich vzťahu nastal počas jednej návštevy v Moskve, kam Magda odišla za oddychom a Ján tam mal v tom čase angažmán.

Ich vzťahom neotriasla ani vzdialenosť medzi Moskvou a Bratislavou. Nakoniec ju spečatili dcérkou Ninkou.

Zdroj: Instagram JĎ a MŠ

To, že matku jeho dieťaťa mu môže každý závidieť aj 13 rokov po súťaži krásy, je jasné už na prvý pohľad. Šebestová totiž zo svojej krásy rokmi nič nestratila.

Zdroj: Instagram MS

No práve v čase, keď Ďurica začal pôsobiť na Slovensku, rozšírili sa informácie o kríze v ich vzťahu. Dvojica spočiatku svoje súkromie nekomentovala, no na jeseň Magda pre Nový čas potvrdila, že im to naozaj škrípe. Posledný rok nechávajú svoj vzťah plynúť a snažia sa byť najmä skvelými rodičmi svojej dcérke.