Legendárny Stano Král: Pribral 10 kíl a... Toto je vážne on?!

Stano Král sa narodil 29. novembra 1960. Účinkoval v 16 muzikáloch, no pre mnohých je viac než jeho tvár známy jeho hlas. Okrem spomínaného Rossa má na konte množstvo postáv, napríklad aj Hannibala Lectera (Hannibal), bratranca Itta (Rodina Addamsovcov), jeho hlasom často hovoria na slovenských obrazovkách napríklad Charlie Sheen, Tom Cruise, Johnny Depp alebo John Travolta.

Miro Noga, Viktor Horján, Stanislav Hulala, Stano Král a Csongor Kassai hrali v muzikáli Donaha. Zdroj: TASR

Naposledy si Král zahral vo filme Dubček, kde stvárnil Gustáva Husáka. Kvôli tejto postave si nechal vyholiť hlavu a pribral desať kilogramov. Nad zmenou vizáže podľa vlastných slov dlho nepremýšľal. "Už sa mi stalo, že som kvôli role schudol aj 15 kíl, teraz som zas desať pribral. Nie je to jednoduché, ale nemám s tým problém, všetko je o disciplíne. Jednoducho si poviete ‚Musím za dva mesiace pribrať desať kíl‘ a jete všetko, čo vidíte. A keď musíte zhodiť, tak zas nejete nič, napijete sa vody a ste hladný. Kvôli Husákovi mi vyholili aj hlavu. Maskér na mňa pred prvou ostrou tak pozrel, že bolo by dobré to úplne vyholiť, lebo až vtedy mi vraj parochňa dokonale sadne… Tak mu hovorím ‚Dobre, vyhoľte ma!‘,“ prezradil herec v rozhovore.

„Ja mám rád film, mám rád kameru. Nemám problém si dať aj vybiť zuby alebo nalepiť bradavice. Potom sa vám tá postava lepšie hrá, tak prečo nie, ja som za,“ zasmial sa Král, ktorý si okrem výzoru dal veľmi záležať aj na vnútornom prežívaní postavy.

Spoznali by ste Stana Krála ako Gustáva Husáka? Zdroj: Forum film

„Študoval som o Husákovi všetko, ako bol vo väzení, ako ho odsúdili a bol úplne dole. Tam sú podľa mňa aj korene toho jeho prevratu, že začal spolupracovať s Brežnevom. Husák je vykresľovaný ako záporná postava našich dejín, človek, ktorý spôsobil normalizáciu, ale nikto nie je čierno-biely, preto som sa snažil nájsť aj jeho kladné stránky, jeho ľudský rozmer. Nechcel som, aby pôsobil ako taký démon, ktorý podľahne Brežnevovi a potom bude mávať rohami a všetkých dá zavrieť,“ uviedol herec.

"Osobne si myslím, že to nebol až taký negatívny politik. Keď začal normalizáciu, povedal dokonca na kameru ‚Ja zachránim tento národ, aj keby mi mali všetci pľuvnúť do očí.‘ Čiže on aj tak trošku rátal s tým, že národ bude proti, ale zvažoval aj riziká tretej svetovej vojny, nakoniec, bol to veľmi inteligentný politik a právnik. Myslím, že len vybral tú lepšiu variantu z dvoch zlých, preto sa niektoré jeho kroky dajú ospravedlniť. Každopádne, je to veľmi rozporuplná postava a som za ňu veľmi vďačný,“ poznamenal umelec.