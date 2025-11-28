Neslávne známa playmate: Svadba s miliardárom nad hrobom, smrť syna, drogy a smutný KONIEC

LOS ANGELES - Anna Nicole Smith by bola zrejme len ďalšou z početného radu playmate a modeliek, keby sa ako 26-ročná nevydala za miliardára J. Howarda Marshalla. Ten skonal len 13 mesiacov po svadbe vo veku 90 rokov. Neskôr blondínka pochovala aj svojho syna a sama prišla o život len ako 39-ročná.
Anna Nicole Smith sa narodila 28. novembra 1967. Známou sa stala ako modelka v pánskom magazíne Playboy, neskôr pracovala aj pre známe odevné značky. Zahrala si tiež malé roly v niekoľkých filmoch.
To, prečo si ju mnohí dodnes pamätajú, sa odohralo v jej súkromí. Vo veku 26 rokov sa totiž vydala za podnikateľa s nesmiernym bohatstvom. J. Howard Marshall mal v čase sobáša 89 rokov, a tak niet divu, že blondínke úprimné city veril málokto. Rok po svadbe sa miliardár odobral na druhý svet a začala krutá vojna o dedičstvo.
Neskôr sa musela Anna vyrovnať so stratou, aká zdrví každú matku. Jej syn Daniel zomrel len vo veku 20 rokov za záhadných okolností. Jej sestra tvrdila, že mladík sa predávkoval liekmi, keďže užívanie drog a tabletiek videl aj u svojej matky. Najhoršie však bolo, že blondínka bola priamo pri smrti svojho dieťaťa a pokúšala sa ho oživiť. Stalo sa to navyše len tri dni po pôrode druhého potomka.
Ďalší mediálny kolotoč prežila modelka kvôli otcovstvu svojej dcéry Dannielynn, ktorá sa narodila v roku 2006. Annin právnik prehlásil, že s modelkou udržiaval dlhodobý vzťah a dieťa je pravdepodobne jeho. Prihlásil sa však aj fotograf Larry Birkhead. Až po blondínkinej smrti testy otcovstva preukázali, že práve on je skutočným rodičom Dannielynn.
Anna Nicole Smith zomrela vo februári 2008 po predávkovaní. Podľa vyšetrovania skombinovala niekoľko liekov, ilegálne drogy v jej tele nájdené neboli.