Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Neslávne známa playmate: Svadba s miliardárom nad hrobom, smrť syna, drogy a smutný KONIEC

Anna Nicole Smith Zobraziť galériu (8)
Anna Nicole Smith
© Zoznam/ © Zoznam/
ev

LOS ANGELES - Anna Nicole Smith by bola zrejme len ďalšou z početného radu playmate a modeliek, keby sa ako 26-ročná nevydala za miliardára J. Howarda Marshalla. Ten skonal len 13 mesiacov po svadbe vo veku 90 rokov. Neskôr blondínka pochovala aj svojho syna a sama prišla o život len ako 39-ročná.

Anna Nicole Smith sa narodila 28. novembra 1967. Známou sa stala ako modelka v pánskom magazíne Playboy, neskôr pracovala aj pre známe odevné značky. Zahrala si tiež malé roly v niekoľkých filmoch. 

To, prečo si ju mnohí dodnes pamätajú, sa odohralo v jej súkromí. Vo veku 26 rokov sa totiž vydala za podnikateľa s nesmiernym bohatstvom. J. Howard Marshall mal v čase sobáša 89 rokov, a tak niet divu, že blondínke úprimné city veril málokto. Rok po svadbe sa miliardár odobral na druhý svet a začala krutá vojna o dedičstvo. 

Anna Nicole Smith na súde s fotografiou svojho zosnulého manžela
Zobraziť galériu (8)
Anna Nicole Smith na súde s fotografiou svojho zosnulého manžela  (Zdroj: SITA)

Neskôr sa musela Anna vyrovnať so stratou, aká zdrví každú matku. Jej syn Daniel zomrel len vo veku 20 rokov za záhadných okolností. Jej sestra tvrdila, že mladík sa predávkoval liekmi, keďže užívanie drog a tabletiek videl aj u svojej matky. Najhoršie však bolo, že blondínka bola priamo pri smrti svojho dieťaťa a pokúšala sa ho oživiť. Stalo sa to navyše len tri dni po pôrode druhého potomka. 

Ďalší mediálny kolotoč prežila modelka kvôli otcovstvu svojej dcéry Dannielynn, ktorá sa narodila v roku 2006. Annin právnik prehlásil, že s modelkou udržiaval dlhodobý vzťah a dieťa je pravdepodobne jeho. Prihlásil sa však aj fotograf Larry Birkhead. Až po blondínkinej smrti testy otcovstva preukázali, že práve on je skutočným rodičom Dannielynn. 

Anna Nicole Smith so svojím synom
Zobraziť galériu (8)
Anna Nicole Smith so svojím synom  (Zdroj: SITA)

Anna Nicole Smith zomrela vo februári 2008 po predávkovaní. Podľa vyšetrovania skombinovala niekoľko liekov, ilegálne drogy v jej tele nájdené neboli. 

Viac o téme: Anna Nicole Smith
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Búrlivý život Ladislava Freja:
Búrlivý život Ladislava Freja: NEVERA v každom vzťahu! Štyri svadby a namiesto piatej... pohreb
Osobnosti
Pamätáte si Saxanu? Pôvabná
Pamätáte si Saxanu? Pôvabná Černocká má už 76: Krása jej ostala dodnes!
Osobnosti
Heidi Janků manžel podvádzal
Heidi Janků manžel podvádzal a nechcel s ňou mať deti: Milenky na každom kroku
Osobnosti
Speváčka Petra Janů: Pokus
Speváčka Petra Janů: Pokus o samovraždu kvôli nešťastnej láske! Skončila v blázinci
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Futbal
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Futbal
Tréner Slovana Vladimír Weiss hodnotí výhru: Mal som radosť z futbalu
Tréner Slovana Vladimír Weiss hodnotí výhru: Mal som radosť z futbalu
Futbal

Domáce správy

Nákupný ošiaľ láka podvodníkov:
Nákupný ošiaľ láka podvodníkov: Polícia aj experti varujú, na TOTO si dávajte počas Black Friday POZOR!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Polícia pátra
Polícia pátra po 16-ročnej Laure z obce Cerová: FOTO Má poruchu autistického spektra
Domáce
Bratislava rozširuje parkovanie PAAS: Od roku 2026 pribudne nová zóna v Petržalke
Bratislava rozširuje parkovanie PAAS: Od roku 2026 pribudne nová zóna v Petržalke
Bratislava

Zahraničné

Matka a učiteľka Nicole
ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ
Zahraničné
Donald Trump
Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom, uviedol Chameneí
Zahraničné
Zosadený peruánsky prezident dostal
Zosadený peruánsky prezident dostal za vzburu vyše 11 rokov väzenia
Zahraničné
undefined
Američan si išiel kúpiť marihuanu, no našli ho mŕtveho: Polícia preveruje vraždu
Zahraničné

Prominenti

Anna Nicole Smith
Neslávne známa playmate: Svadba s miliardárom nad hrobom, smrť syna, drogy a smutný KONIEC
Osobnosti
Nečakané novinky v STVR:
Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne zavítala do
Sharon Osbourne zavítala do spoločnosti: Prvýkrát od manželovej (†76) smrti!
Zahraniční prominenti
Kali
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Koľko kalórií je potrebné
Koľko kalórií je potrebné denne znížiť, aby ste schudli? Toto tvrdia odborníci
vysetrenie.sk
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Konferenčná liga

Auto-moto

Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky

Kariéra a motivácia

Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nákupný ošiaľ láka podvodníkov:
Domáce
Nákupný ošiaľ láka podvodníkov: Polícia aj experti varujú, na TOTO si dávajte počas Black Friday POZOR!
Matka a učiteľka Nicole
Zahraničné
ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ
Päť veľkých omylov o
Zahraničné
Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda
Rušenie kľúčového úradu sa
Domáce
Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!

Ďalšie zo Zoznamu