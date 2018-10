Slovenský herec mal mladšiu: Oženil sa so študentkou... Rozvod po 13 rokoch!

Peter Rúfus sa narodil 11. októbra 1957, jeho mama bola herečka Oľga Rúfusová, starý otec Peter bol herec a režisér. Známy básnik Milan Rúfus bol jeho strýkom.

Zuzana Fialová a Peter Rúfus Zdroj: RTVS

Od 60. do 90. rokov si zahral v mnohých televíznych filmoch, zväčša však nešlo o tie najväčšie postavy. Vďaka skvele znejúcemu hlasu sa však stal vyhľadávaným a divákmi obľúbeným dabingovým hercom. Do jeho repertoáru patria také postavy ako Cord Walker (Chuck Norris) v seriáli Walker Texas Ranger, detektív Mac Taylor (Gary Sinise) z CSI: New York, reverend Eric Camden (Stephen Collins) z rodinného seriálu V siedmom nebi, Tony Soprano (James Gandolfini) zo Sopranovcov.

Vo filmoch prepožičal hlas napríklad Robertovi De Nirovi, Brucovi Willisovi, Michaelovi Douglasovi, Seanovi Connerymu či Dustinovi Hoffmanovi. Špeciálne ženám patrí informácia, že nadaboval Richarda Gereho vo filme Pretty Woman.

Zdroj: TV JOJ

Peter Rúfus bol dlhé roky ženatý s kolegyňou Dagmar Bajnokovou, mladšou o 13 rokov. „Na VŠMU som bol pedagógom umeleckého prednesu a moja terajšia manželka mojou študentkou,” prezradil kedysi dávno pre SME herec. Potom sa stretli pri spoločnej práci a ich cesty sa preťali aj po jeho rozvode. A vtedy sa dali dokopy.

Zosobášili sa vo februári 1992, len po mesiaci randenia. Poznali sa však už štyri roky a zdalo sa im to dostatočné. Počas manželstva sa im narodila dcéra Tereza. Po trinástich rokoch spoločného života sa ale herci rozviedli. Dagmar sa dnes už volá Bruckmayerová a je známa z niekoľkých projektov televízie Joj.