Sklenaříková 3 mesiace po pôrode opäť v úlohe modelky: Fúha, SEXI mama!

BULHARSKO - V auguste sme na Topkách informovali, že z Adriany Sklenaříkovej (47) je mama. Pôrod dcérky Ninky bol zahalený rúškom tajomstva - informácia sa na verejnosť dostala až o niekoľko dní neskôr. Odvtedy ubehli už 3 mesiace a plavovláska sa v úlohe modelky opäť postavila pred objektív fotoaparátu. Fúha, to je poriadne sexi mama!

Adriana Sklenaříková si od svojej dcérky Ninky a manžela Arama Ohaniana odskočila do fotoateliéru a na chvíľu z režimu mama prepla na sexi modelku. Plavovláska totiž dostala ponuku nafotiť titulku pre bulharské vydanie módneho časopisu Elle.

A pri pohľade na zábery by len málokto tipoval, že zo zvodnej krásky je mama. Štíhle nohy, sexi pohľad, zmyselný výraz tváre... Zaujímavosťou je, že o to, aby bola Adriana na záberoch dokonalá, sa postaral slovenský tím na čele s Lukášom Kimličkom. A evidentne im to vyšlo!