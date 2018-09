Ďalší prominentný ROZVOD: Krach vzťahu kontroverzného herca a kolegyne!

"Shia a Mia podali žiadosť o rozvod. Odlúčenie bolo priateľské a všetky detaily týkajúce sa rozvodového konania zostanú súkromné," uviedol hovorca. Správy o rozvode priniesol People po tom, čo 32-ročného herca v utorok odfotografovali v Londýne s britskou speváčkou FKA twigs ako vychádzajú z jej domu. Fotografie zverejnil britský denník The Daily Mail.

LaBeouf a Goth sa zosobášili v októbri 2016 v Las Vegas. Pár pritom tvorili od roku 2012, keď sa stretli na nakrúcaní druhej časti snímky Nymfomanka (2013) Larsa von Triera.

Shia Saide LaBeouf zaujal v roku 2004 vo filme Ja, robot. Neskôr si zahral v snímkach Constantine (2005), Atentát v Ambassadore (2006) a celosvetovú popularitu mu priniesol prvý film zo série Transformers (2007). Nasledovali úlohy v snímkach Disturbia (2007), Oko dravca (2008), Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (2008), New York, milujem ťa (2008), Transformers: Pomsta porazených (2009), Wall Street: Peniaze nikdy nespia (2010), Transformers 3 (2011), Zem bez zákona (2012), Pravidlá mlčania (2012), The Necessary Death of Charlie Countryman (2013), Železné srdce (2014), American Honey (2016) či Borg/McEnroe (2017).

Mia Gypsy Mello Da Silva Goth sa okrem herectva venuje aj modelingu. Do povedomia divákov a diváčok sa dostala hraním v už skôr spomínanej druhej časti erotickej drámy Nymfomanka. Zahrala si aj v snímkach The Survivalist (2015), Everest (2015), Liek na život (2016) či El secreto de Marrowbone (2017) . Účinkovala tiež napríklad v seriáli The Tunnel (2013).