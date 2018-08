Jojkársky moderátor našiel tú pravú? Oženil sa so škandalóznou modelkou...

Samotný Jakub Prachař pochádza zo známej rodiny. Jeho mamou je herečka Dana Batulková, otcom herec David Prachař a za dedka mal zaslúžilého umelca Ilju Prachařa. Aj on sa vybral hereckou cestou, no štúdium na DAMU nedokončil a začal sa viac venovať hudbe.

Jakub je známy zo zoskupenia Nightwork, ale nakoniec aj z filmov ako Sněženky a machři po 25 letech, Bony a klid, Padesátka, či seriálov Ulice, Vyprávěj alebo Ohnivé kuře. Ako moderátor sa predstavil v šou Česko Slovensko má talent, kde v súčasnosti pôsobí ako porotca.

Zdroj: Jan Zemiar

Z jeho súkromného života je známy vzťah s hereckou kolegyňou Marthou Issovou, oveľa väčší ohlas však získalo jeho randenie s Agátou Hanychovou. Práve Jakub, ktorý nikdy nechcel hovoriť o súkromí a mediálne sa chcel prezentovať iba prácou, zbalil najväčšiu škandalistku českého šoubiznisu.

Keď sa prevalilo, že spolu chodia, istý zdroj tvrdil, že Prachař ju uháňal už 10 rokov. No zaujať ho mohla už oveľa, oveľa skôr, keďže sa poznali od detstva. Dokonca spolu účinkovali v reklame na keksíky. Nakoniec to dotiahli až k svadbe a tie si dopriali rovno dve - jednu mali tajnú a informácie sa dostali na verejnosť až po obrade, pri druhej už mohli prípravy sledovať všetci, ktorých to zaujímalo. Dnes už majú spolu aj dcéru, no hoci má Mia o chvíľu jeden rok, manželia zatiaľ jej tváričku verejne neukázali.