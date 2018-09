TOTO vystúpenie dostalo Jara Slávika: Posunul ho do finále... Diváci sa búria!

BRATISLAVA - Porotca Jaro Slávik (44) má v šou Česko Slovensko má talent povesť kata, ktorého dostane len máloktoré vystúpenie. Uplynulú sobotu sa to však jednému podarilo - konkrétne zabávačovi a bruchomluvcovi Zdeňkovi Polachovi (49), ktorý si od neho vyslúžil dokonca priamy postup do finále. Mnohí diváci sa však proti tomuto rozhodnutiu búria!

Včera večer si diváci televízie Markíza pozreli už štvrtú časť obľúbenej šou Česko Slovensko má talent. A hneď si v ňom mohli vychutnať vystúpenie, ktoré sa s istotou objaví vo veľkom finále. Porotca Jaro Slávik ho totiž odmenil zlatým bzučiakom, čo znamená, že ho posunul rovno do záverečného kola.

Reč je o bruchomluvcovi Zdeňkovi Polachovi, ktorý sa spolu s bábkou Matýskom postaral na pódiu o veľkú zábavu. „Šesť rokov sme čakali na vás a sme radi, že ste prišli, lebo to, čo ste predviedli, potrebujeme. Potrebujeme veľmi...“ povedal po vystúpení komika Slávik. Porota bola z vystúpenia nadšená.

VIDEO Chlapec (12) to rozbalil v Talente: Všetci v slzách, rozplakal sa aj Prachař... Priamy postup do finále!

Jakub Prachař dokonca zahlásil, že by mu dal zlatého bzučiaka, keby mohol. On ho však pred časom dal 12-ročnému spevákovi Christiyanovi. Toho sa však chytil Slávik. „Aj ja by som vám dal zlatý buzzer a ja vlastne môžem dať, tak ho idem dať. Postupujete do finále,“ zahlásil obávaný kat.

S týmto rozhodnutým však nesúhlasia diváci pri televíznych obrazovkách. Po odvysielaní šou sa totiž na sociálnej sieti okamžite začali hromadiť negatívne komentáre. „Otrasné, iné talenty by mali dostať bzučiaka,“ objavilo sa pod fotkou finalistu. „Trápne a nemalo to hodnotu zlatého buzzera,“ zhodli sa viacerí.

Či je kritika opodstatnená, môžete zhodnotiť sami - celé vystúpenie bruchomluvca Zdeňka Polacha nájdete nižšie.

VIDEO: Toto vystúpenie Jaro Slávik odmenil zlatým bzučiakom a posunul ho tak priamo do finále