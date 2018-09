VIDEO Chlap z Jojky holými rukami ugriloval párok... Šialené, TOTO doma neskúšajte!

BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo! Uplynulú nedeľu na obrazovkách Jojky odštartovali kastingové kolá obľúbenej šou Česko Slovensko má talent. Dnes televízia odvysiela druhú časť. No a divákom sa naskytne pohľad na poriadne šialený kúsok. Srb Slaviša Pajkić (61) totiž na pódiu ugriloval párok holými rukami... Nechal si cez telo prejsť elektrický prúd. TOTO doma neskúšajte!

V dnešnej časti jojkárskej šou Česko Slovensko má talent sa divákom naskytne pohľad na poriadne bizarný kúsok. Na pódiu sa totiž predstaví Srb Slaviša Pajkić, ktorý je známy ako elektrický muž. A jeho prezývka je viac než výstižná - veď zatiaľ čo iných by prúd bez problémov zabil, jemu nerobí absolútne nič.

Pred zrakmi všetkých napríklad strčil klince do elektrickej zásuvky, nechal cez seba prejsť prúd a holými rukami ugriloval párky, či uvaril vajce. „Som najrýchlejší gril,“ zavtipkoval si Srb. Niekoľkokrát však prízvukoval, že tento „talent“ má len on a diváci to v žiadnom prípade nemajú skúšať.

Slaviša totiž nemá potné žľazy, jeho pokožka je úplne suchá, a tak ho elektrika nezabije. Dokonca nepije ani vodu, tú prijíma len s jedlom, inak by ho mohli tieto kúsky zabiť. Svoju zvláštnu schopnosť vraj objavil, keď mal 17 rokov. Vtedy jeho spolupracovníkov kopol kábel, no on nič necítil. Zo srandy sa potom chytil žiarovky a tá sa rozsvietila.

Ak postúpi, sľúbil, že si sadne na elektrické kreslo a nechá do seba pustiť milión voltov. Zatiaľ pred divákmi vstrebal „len“ 200 tisíc. No, nechajme sa prekvapiť, ako toto celé dopadne!