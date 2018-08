Deti moje osprostené! Legendárny Majster N: Detský kráľ mal aj temnú stránku

Zdroj: hashtag.zoznam.sk

Legendárny detský zabávač Jozef Nodžák (†71), známy ako Majster N z relácie Crn-Crn, nečakane zomrel presne pred rokom, 27. augusta 2017. Dva roky bojoval so zákernou chorobou - rakovinou pečene, o ktorej však vedel iba málokto. Napriek zlému zdravotnému stavu neustále vtipkoval, bol totiž známy svojím povestným humorom či nezameniteľnými vtipnými hláškami.

Tou najznámejšou je oslovenie Deti moje osprostené. Okrem toho v jeho rozprávaní nikdy nemohla chýbať všetečná suseda Patvarošová, deti v relácii posielal na bidielka, keď sa mali postaviť za zábradlie a keď chcel počuť správnu odpoveď, priložil si k uchu lievik so slovami: Volajte, bliakajte. A samozrejme, bez žabieho slizu nemohol spraviť ani krok a tiež rád deťom za chrbtom praskal balóny.

Zdroj: Temné kecy

Tí starší si však po čase uvedomili, že Majster N deti niekedy svojimi poznámkami úplne „zotrel” a často svojím humorom aj znemožnil, čo tým mladším úplne nedochádzalo. A aj napriek tomu, že to bol jeden z najláskavejších mužov šoubiznisu, vedel byť neuveriteľne vulgárny. V rozhovore s dospelými sa nebránil žiadnym tvrdým výrazom.

Diváci mali možnosť ho takto zažiť aj pri jeho poslednom vystúpení v rámci šou Temné kecy. „Robili sme spolu asi dva roky. Raz som si uvedomil, že ako sa my bavíme s divákmi dospelými, tak on nakladá tým deťom, hoci v televízii bol samozrejme obmedzený istým spôsobom. On týmto predbehol dobu,” priblížil nám Ivo Ladižinský dôvod, prečo do drsnej šou prizval práve kráľa detskej zábavy.

Zdroj: Temné kecy