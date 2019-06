Túžili po ňom všetky dievčatá a dnes... Z idolu trojnásobný tatko s plešinkou

LONDÝN - Mnohé dievčatá po celom svete boli kedysi zamilované do princa Williama (37). Syn Charlesa a Diany sa už ako dieťa podobal na svoju krásnu mamu a očaroval nezbedným pohľadom a sladkým úsmevom. Dnes je z neho už trojnásobný otec a bohužiaľ, z bohatej hrivy mu už poriadne ubudlo...

Ako takmer každý člen kráľovskej rodiny aj William má niekoľko titulov. Oficiálne je to Jeho kráľovská výsosť princ William Arthur Philip Louis, vojvoda z Cambridge, gróf zo Strathearnu a barón z Carrickfergusu. Je druhým následníkom trónu, no predpokladá sa, že po starej mame Alžbete II. zasadne na trón práve on a nie jeho otec Charles.

William už ako dieťa ohuroval podobou so svojou mamou Dianou, ktorá zomrela v auguste 1997. On mal vtedy 15 rokov.

Princ William sa páčil mnohým tínedžerkám a určite nejedna z nich snívala o kráľovskom živote po jeho boku. V novembri 2010 však kráľovský dvor oznámil jeho zasnúbenie s Kate Middleton, ktorú si vzal za manželku v apríli 2011. Dnes už majú spolu tri deti - dvoch synov a jedno dievčatko.

Niektoré slečny si myslia, že aktuálne má viac sexepílu Williamov mladší brat Harry, ktorý dlhé roky akoby bol „škaredým káčatkom”.

