Päť rokov po smrti Bartošovej (†48): Rozhovoril sa manažér aj pestúnka Golda... Spala s vodkou pri posteli, nabúrala do benzínky!

Hoci mala Iveta Bartošová problémy, každého zaskočil jej krutý a tragický koniec. Nikto nečakal, že nežná blondínka ukončí svoj život pod idúcim vlakom. O speváčke sa vedelo, že mala problémy s alkoholom, i keď sama si to len ťažko priznávala. Dokonca sa hnevala na vlastného otca, že pije a pritom šla v jeho šľapajach.

29. apríla ubehlo 5 rokov od úmrtia Ivety Bartošovej.

V objatí metly ľudstva ju neraz videli jej manažér Štěpán Karlesz či pestúnka Zlata „Golda" Dvořáková. Hoci ju Golda zažila opitú, pred ňou po alkohole nesiahala. Snažila sa jej pomôcť a dohovoriť jej. Dvakrát jej dokonca zachránila aj život.

„Hovorili sme o tom, že to preháňa s alkoholom. Iveta sa samozrejme hnevala, keď som viedla tieto reči. Na druhej strane, mnohokrát uznala, že mám pravdu a napríklad napísala na prázdnu fľašku od vína: Toto bola posledná. Tú fľašku som potom vystavila tak, aby ju Iveta mala stále na očiach," povedala pre český Blesk Golda, ktorá tiež priznala, že doma mohol byť alkohol maximálne tak na dva glgy pre prípad núdze. O ňom však vedela iba pestúnka.

Žena, ktorá bola Ivete ako druhá mama a starala som o Artura v časoch, keď mala byť Bartošová na koncerte, si nevie vysvetliť, prečo svoj život ukončila. „Artur bol pre ňu všetkým, bojovala o neho s Láďom dokonca na súde. Bola chytrá, musela vedieť, že tým, čo urobí, svojho syna navždy poznamená. Musela vedieť, že strašne ublíži svojej mame a súrodencom. Že nemohla už takto ďalej žiť? To nie je predsa vysvetlenie. Musel to byť nejaký skrat. Musel to byť akt totálneho zúfalstva," nechápe počin Bartošovej Golda.

Golda Dvořáková bola Ivete Bartošovej ako druhá mama. Dvakrát jej dokonca zachránila život.

Nie je však jediná, ktorá si pri príležitosti piateho výročia smrti speváčky na ňu zaspomínala. Manažér Štěpán Karlesz spolupracoval s blondínkou tri roky. Za ten čas ju videl niekoľkokrát doslova v alkoholickom bezvedomí. Tvrdí, že bola veľmi nespoľahlivá. Neraz sa stalo, že mu odriekla vystúpenie na poslednú chvíľu a on obvolával ľudí a hľadal za ňu náhradu.

Ani s peniazmi to Iveta veľmi nevedela. Šetrenie či myslenie na zadné vrátka jej absolútne nič nehovorili a keď nerozhadzovala na seba, tak míňala na syna. Tým, že odriekala vystúpenia, lebo sa jej jednoducho nechcelo, nepripravovala o príjem len seba, ale aj svojho manažéra, ktorý musel siahať na svoje rezervy.

Štěpán jej pomáhal pri mnohých excesoch. Dokonca sa mu podarilo ututlať aj jednu z Bartošovej búračiek. „Vtedy nabúrala do benzínky, netrafila sa do umyvárky. Volala mi, že je prúser," prezradil Karlesz, ktorý dodal, že bola vtedy opitá. A to bol práve popud pre Štaidla, ktorý sa v tom čase rozhodol získať Artura do svojej starostlivosti.

Karlesz si užil s Bartošovou svoje. Chodieval za ňou domov síce len vtedy, keď mali dohodnuté vystúpenia a nachádzal ju opitú. „To boli tie momenty. Potom som hneď volal usporiadateľom, že neprídeme," povedal pre český portál Expres Štěpán, ktorý ju však kriesiť nemusel. „Väčšinou spala s fľaškou vodky pri posteli. Bol z nej nepoužiteľná mŕtvola," prezradil na Ivetu pár rokov po smrti.