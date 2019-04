S týmto mužom má Studenková dieťa: Opustila ho kvôli zajačikovi!

Stanislav Párnický sa narodil 11. apríla 1945. Vyštudoval divadelnú réžiu, ale zakrátko prešiel k televíznej tvorbe. Spolupracoval s bývalou Slovenskou televíziou, neskôr sa presunul na Kolibu. Jeho tvorba sa dočkala aj ocenenia na filmových festivaloch.

Párnický je podpísaný pod filmami ako Americká tragédia, Kára plná bolesti, Južná pošta, Šípková Ruženka, ...kone na betóne, v roku 2016 nakrútil rozprávku Čarovný nos. V rámci seriálov sú to tituly ako Straty a nálezy, Zborovňa, Ordinácia v ružovej záhrade, Kolonáda.

Zdroj: TASR

Niekedy na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia začal jeho vzťah so Zdenou Studenkovou. Režisér bol v tom čase ženatý, ale herečka sa nevnímala ako rozbíjačka manželstva, podľa nej vzťah Párnického so ženou už nefungoval. Nakoniec otehotnela a dvojici sa v roku 1982 narodila dcéra Simona.

Manželstvo s o 9 rokov starším mužom však umelkyňu nenapĺňalo. „Režisér Stano Párnický je slušný, vzdelaný a múdry človek. Žiadne veľké vzrušenie v živote, ale veľmi veľa som sa od neho naučila. Ale zrazu som prišla na to, že potrebujem citovo investovať do niečoho iného,” prezradila Zdena kedysi pre iDnes.cz. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... Odišla som do iného vzťahu,” spomínala zas pre český Týden. Studenková sa pri skúšaní muzikálu Pokrvní bratia zahľadela do o 17 rokov mladšieho dirigenta Braňa Kostku, s ktorým je dodnes.