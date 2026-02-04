Lumina - klavírny koncert, ktorý sa dotkne duše

Publikum Norberta Daniša čoraz častejšie prirovnáva k „slovenskému Ludovicovi Einaudimu“ – pre jeho schopnosť vytvárať citlivú, intenzívnu hudbu, ktorá prirodzene vtiahne, naplní a premieňa koncert na osobný zážitok.
Po úspešných sólových medzinárodných turné prichádza Norbert Daniš s doteraz najväčším projektom – Lumina.
Intímny klavírny koncert, kde sa jeho hudba spája s husľami, violončelom a perkusiami a vytvára výnimočný zážitok, pri ktorom sa čas na chvíľu zastaví.
Koncert, ktorý nie je o efektoch, o zábave, ale o hodnotnom zážitku, kde sa za sprievodu jemného pódiového osvetlenia hudba mení na hlboký umelecký zážitok, ktorý sa dotýka duše.
Norbert Daniš patrí k najvýraznejším klaviristom súčasnosti. Ako prvý Slovák v Petrof Art Family si získal rešpekt doma aj v zahraničí. Jeho koncerty sa rýchlo vypredávajú – nie pre marketing, ale pre autenticitu a hĺbku, ktorú publikum na koncertoch opisuje.
Prečo prísť na Luminu?
- Koncert, ktorý spája vysokú umeleckú a intepretačnú úroveň a klavírne majstrovstvo s hlbokým citom. Výnimočný umelecký a emocionálny zážitok – miestami jemný aj silný, intímny aj veľkolepý.
- Norbertovu tvorbu ovplyvňujú majstri klasickej hudby na ktorej vyrastal (Chopin, Beethoven, Liszt a ďalší) a majstri modernej klasiky (Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, Max Richter a ďalší), výsledkom je vlastný rukopis, ktorý oslovuje publikum naprieč generáciami.
- Jeho tvorba ponecháva priestor klavíru a v tomto projekte získava nový rozmer. Autorské skladby s jedinečným obsadením, s husľami, violončelom a perkusiami prehlbujú pokoj, vnútorné svetlo a emocionálnu hĺbku, čím vzniká nový, doteraz nepoznaný dotyk jeho klavírneho hlasu – hudba s potenciálom naplniť dušu krásou.
Počet miest je limitovaný – kvôli blízkosti a atmosfére.
Ak hľadáte a milujete klavírnu hudbu, koncert Norberta Daniša je pre vás.
Slová publika
„Chodím na veľa koncertov, no toto bolo ozaj výnimočné. Každá skladba bola precízna, precítená, až nadpozemská. Slzy v očiach, zimomriavky celý čas. Taký pokoj som si z koncertu ešte snáď ani neodniesla. Prídem znova – aj na druhý koniec Slovenska.“ Eva, 58
„Som hrdá, že na Slovensku máme takéhoto umelca. A zároveň ide z neho pokora, ktorá inšpiruje.“ Zuzana, 23
„Na tento koncert som sa dlho tešila, to srdce malo čo robiť od prvého tónu. Žiadne efekty navyše. Veľmi úprimne, toto tu chýbalo.“ Mária, 38
„Celý koncert som mala zatvorené oči. Cítila som sa ako v nejakom krásnom chráme. Naozaj iný koncert, vyšší presah, ani neviem, ako to opísať.“ Mária, 27
„Myslela som si, že idem na pekný koncert. Netušila som, že odídem s tým, že som bola na najkrajšom koncerte svojho života.“ Martina, 31
„Pre mňa to nebola len hudba – bola to modlitba tónmi. Kto to raz zažije, chce prísť znova. Ja teda určite.“ Tomáš, 49
„Neboli to známe melódie, a práve to bolo pre mňa oslobodzujúce. Nemusela som nič porovnávať. Len zatvoriť oči a vychutnávať. Zážitok pre dušu. Naozaj odporúčam každému.“ Zuzana, 43
„Nie som typ, čo chodí na klavírne koncerty, sem som išiel kvôli manželke. Ale toto ma naozaj milo prekvapilo. Bol to príjemny večer a tešíme sa na ďalší koncert..“ Peter, 47
Vstupenky na Predpredaj.sk
- reklamná správa -