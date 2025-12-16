Diváci v kine dostali to, čo nám všetkým chýba

Telekom pripravil netradičný vianočný darček – čas. Návštevníkov bratislavského kina prekvapila herečka Táňa Pauhofová, ktorá ich vyzvala, aby využili štyri minúty na odoslanie správy blízkym. Vianočná kampaň tak pripomína, že skutočné spojenie je dôležitejšie než čokoľvek iné.
Telekom sa rozhodol priniesť počas Vianoc niečo, čo dnes chýba väčšine z nás – čas. Návštevníkov bratislavského kina prekvapila herečka Táňa Pauhofová, ktorá sa im prihovorila z plátna pred začiatkom filmu. „Chýba nám čas ozvať sa blízkym. Tak… tu ho máte,“ odkázala divákom a dala im štyri minúty na odoslanie správy, ktorá im už dlho leží na srdci.
Počas reklamného bloku ich pozorne sledovala, či naozaj píšu, zatiaľ čo sa prechádzala po byte alebo čítala knihu. Dokonca ich s humorom postrašila, že film nezačne, kým správu neodošlú. Vo videu sa objavila aj psia herečka Meira, ktorá dodala scénam spontánnosť a humor.
Reakcie divákov boli pozitívne – mnohí pod drobnohľadom herečiek vytiahli mobilné telefóny, aby sa ozvali blízkym. Telefóny, ktoré v kine bežne rušia, sa tak stali symbolom spojenia s tými, na ktorých záleží.
Táto výzva je súčasťou vianočného konceptu Telekomu, ktorý povzbudzuje ľudí, aby obnovili vzťahy prostredníctvom jednoduchého gesta. Okrem symbolického daru v podobe času prináša Telekom aj praktický benefit – v aplikácii Telekom si zákazníci môžu aktivovať bezplatné dáta cez Magenta Moments. Aj na poslanie správy, ktorú už dlho odkladajú.
