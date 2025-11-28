Slováci priznali: Toto kupujeme na Black Friday a niektoré veci nás prekvapili

Predstavte si typický novembrový večer. Deti spia, pes si spokojne odfukuje pri radiátore, vaša polovička už tretíkrát hľadá ovládač od telky, a vy si otvoríte Topky „len na chvíľu“. Alebo ešte sedíte v práci, doťahujete všetko pred uzávierkou a potrebujete krátku pauzu — takže si samozrejme prejdete, „len na chvíľku“, čo je nové v šoubiznise. A zrazu je všade Black Friday. Zľavy, bannery, kričiace percentá. A v hlave vyskočí večná otázka: oplatí sa to naozaj? A čo vlastne Slováci nakupujú najčastejšie?
Pozreli sme sa na dáta z veľkého prieskumu Perfect Crowd pre Allegro* — a výsledky sú veľmi zaujímavé.
Elektronika je prakticky náš národný šport
Spája nás viac než hokej. Nezáleží na tom, či máte devätnásť alebo šesťdesiat — keď vám doslúži robotický vysávač Giuseppe (samozrejme, že má robotický vysávač meno!), okamžite viete, že Black Friday je váš najlepší kamarát. Elektronika je kategória číslo jeden, ktorú si Slováci plánujú kúpiť — a potvrdzujú to aj reálne predaje.
Telefóny, slúchadlá, malé spotrebiče, smart hodinky… všetky tie veci, ktoré nám majú uľahčiť život alebo priniesť aspoň trochu radosti. Ak už mesiace rozmýšľate nad novým mobilom, alebo vaše rádio na chate vyzerá, že to už vzdá, teraz môže byť ideálny čas kúpiť nové a za lepšiu cenu.
Ľudia vo veku 45 až 54 rokov kupujú najmä veci, ktoré zachraňujú každodenný chaos: mixéry, kávovary, horúce vzdušné fritézy, rýchlovarné kanvice. O jednu generáciu mladší — 25 až 34-roční — im idú v pätách. Milujú praktické spotrebiče, ale práve oni sú zároveň tými, ktorí nakupujú počas Black Friday najviac hračiek. Vianoce sa totiž blížia rýchlejšie než výplata a väčšina listov Ježiškovi je už napísaná…
A keď už sme pri hračkách… LEGO je absolútna jednotka
Dáta z prvého týždňa Black Friday kampane na Allegro ukazujú, že LEGO ovládlo celú kategóriu Kids — a je zároveň najpredávanejším produktom podľa hrubého predaja v celej kampani na Slovensku. Slovákov najviac zaujal set Pán prsteňov... aj po toľkých rokoch nás príbeh malého hobita s prsteňom moci stále láka :)
Rodičia nakupujú v predstihu, aby sa vyhli decembrovému stresu. A úprimne — niektoré sety kupujeme síce „deťom“, ale všetci vieme, ako to naozaj je.
Móda je najmä doménou mladých, ale na pekný kabát klikneme všetci
Prieskum ukázal, že móda je najpopulárnejšia u 18–24-ročných. Ale úprimne… koľkí z nás už dali do košíka kabát o polnoci „lebo bol za polovičnú cenu“? Možno aj kabelku. Alebo opasok, lebo vyzeral dobre.
A aj starší zákazníci robia z módy druhú najobľúbenejšiu kategóriu Black Friday — často ako skoré vianočné darčeky.
A aká veľká musí byť zľava, aby o nej Slováci vôbec uvažovali?
Toto je zaujímavý fakt: takmer polovica Slovákov povie „áno“ iba vtedy, ak je zľava vyššia ako 50 %. Najprísnejší sú ľudia z Banskej Bystrice — až 58 % z nich očakáva minimálne takúto zľavu.
Zaujímavosť: slovenskí muži sú pri zľavách menej nároční. Asi každý šiesty muž je spokojný aj s 20–29 % zľavou, zatiaľ čo len každá desiata žena to vidí rovnako.
Ženy jednoducho čakajú, kým cena „klesne tam, kde má byť“.
Chcete nakupovať smart? Tu je tip, ktorý sa oplatí poznať
Ak patríte k ľuďom, ktorí počas Black Friday nechcú skákať medzi desiatkami stránok a porovnávať ceny, existuje jednoduchšie riešenie. Allegro pripravilo pre zákazníkov výborné ponuky so zľavami až do –50 % v rôznych kategóriách — elektronika, móda, domov, hračky a mnohé ďalšie — takže všetky zľavy nájdete na jednom mieste.
Allegro pridáva nové ponuky každý deň a všetci predajcovia na platforme sú overení. Vidíte skutočné hodnotenia, tisíce recenzií a reálne fotky produktov. A ak by sa s objednávkou niečo nepodarilo, služba Allegro Bezpečný nákup vám pomôže. Je to ako airbag pri nakupovaní: pravdepodobne ho nikdy nebudete potrebovať, ale keď sa niečo stane, je na nezaplatenie vedieť, že platforma všetko vyrieši — a v slovenskom jazyku.
A je tu ešte jeden trik, na ktorý nedajú dopustiť skúsení nakupujúci: Smart!
Niektoré z najlepších Black Friday ponúk môžu byť ešte výhodnejšie, keď ich spojíte s predplatným Allegro Smart!, ktoré ponúka doručenie zadarmo a jednoduché vrátenia. Momentálne si môžete Smart! vyskúšať zadarmo alebo získať ročný plán so zľavou 50 %. Viac na allegro.sk/smart**.
A ak ste na Allegre noví, máme dobrú správu: doručenie zadarmo získate už na prvý nákup*.
Všetko toto pohodlie, úspora a prehľadnosť sú dôvody, pre ktoré sa ľudia na www.Allegro.sk stále vracajú. A nezabudnite, Black Friday ponuky nájdete na Allegro.sk až do 1. decembra!
* Perfect Crowd pre Allegro, august 2025 (N = 1 015 respondentov, vek 18–65)
** Ponuka platí len pre vybraných používateľov a trvá do 14.01.2026.
*** Akcia platí od 30.10.2025 do 14.01.2026 pre nových používateľov Allegro, ktorí nemali Allegro Smart!. Vzťahuje sa na ponuky s označením Smart! od jedného predajcu v hodnote min. 12,90 € s doručením do výdajných miest alebo 21,90 € s doručením kuriérom. Podrobnosti v Pravidlách.
