V Japonsku sa zrútila vojenská stíhačka: Pilot sa katapultoval a je v poriadku

TOKIO - Na východe Japonska sa počas cvičenia zrútila vojenská stíhačka. Pilot, ktorý sa katapultoval, nie je podľa záchranárov v ohrození života, napísala s odvolaním sa na verejnoprávnu televíziu NHK agentúra Reuters.
Stíhacie lietadlo F-2 japonského letectva sa zrútilo pri pobreží vo východnej prefektúre Ibaraki, keď vykonával cvičenie. Stroj ovládal jeden pilot, ktorý sa katapultoval.
Podobný incident sa odohral 14. mája, keď sa v centrálnej prefektúre Aiči asi minútu po štarte zrútila vojenská stíhačka T-4 s dvoma pilotmi na palube. Stroj, ktorý lietal 36 rokov a nemal čiernu skrinku, spadol do jazera Iruka vzdialeného 11 kilometrov severovýchodne od leteckej základne Komaki. Armáda identifikovala telá oboch pilotov až nasledujúci štvrtok.