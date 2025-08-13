Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

V Litve sa začalo vojenské cvičenie Zúrivý vlk

Ilustračné foto
Ilustračné foto
TASR

VILNIUS - Litva od 11. do 22. augusta v oblastiach blízko hraníc s Bieloruskom organizuje vojenské cvičenie Aršus Vilkas 2025 (Zúrivý vlk 2025). Litovská armáda o tom informovala na svojich webových stránkach.

Na tomto cvičení sa zúčastňuje približne 350 vojakov a 50 kusov techniky. V programe cvičenia je nácvik obranných operácií v obývaných oblastiach s použitím bojových vozidiel pechoty a inej bojovej techniky. Počas druhého týždňa cvičenia sú na cvičisku Gaižiúnai naplánované bojové streľby.

Cvičenie Aršus Vilkas 2025 sa koná niekoľko dní po tom, čo 6. augusta do Bieloruska dorazili prvé ruské jednotky, aby sa pripravili na nadchádzajúce spoločné vojenské cvičenie s názvom Západ 2025.

Tieto manévre, naplánované v čase od 12. do 16. septembra, patria medzi najväčšie organizované spoločne Ruskom a Bieloruskom: zatiaľ čo bieloruské ministerstvo obrany potvrdilo účasť „viac než 13-tisíc vojakov“, Severoatlantická aliancia (NATO) odhaduje, že by sa na nich mohlo zúčastniť až 150-tisíc vojakov.

Cvičenie Západ 2021 sa konalo v septembri 2021 na deviatich cvičiskách v Rusku a piatich v Bielorusku. Oficiálne sa na bieloruskej strane zúčastnilo približne 13-tisíc vojakov, na ruskej strane približne 200-tisíc. Následne eskalovala migračná kríza na hranici Bieloruska s Európskou úniou, ktorá sa na Západe kvalifikuje ako prvok hybridnej vojny.

Následne, v decembri 2021, prišlo ultimátum, ktoré dal ruský prezident Vladimir Putin vedeniu NATO, a krátko na to - 24. februára 2022 - vstúpili ruské jednotky na Ukrajinu, a to aj z územia Bieloruska, kde sa sústreďovali od vojenských cvičení - vrátane manévrov Zväzová rozhodnosť konaných vo februári 2022. Aj vzhľadom na túto skúsenosť Kyjev a NATO vyjadrili obavy, že cvičenie Západ 2025 by mohlo byť použité ako krytie pre ďalšiu agresiu.

Ďalšie zo Zoznamu