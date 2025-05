Egypt je túžba - 14 zážitkov, ktoré vás navždy zmenia

(Zdroj: user12555082/freepik.com)

KLASIKY, KTORÉ MUSÍTE ZAŽIŤ

1. Nové Veľké egyptské múzeum (GEM)

Pyramídy v Gíze nie sú jediným lákadlom Egypta. Len kúsok od nich sa nachádza jeden z najambicióznejších projektov súčasnej archeológie - nové Veľké egyptské múzeum (GEM). Tento kolosálny priestor zhromažďuje viac ako 100 000 artefaktov z tisícročí egyptských dejín. Nachádza sa tu maska Tutanchamóna, mumifikované levy, tróny, amulety, zbrane, oblečenie… a všetko prezentované s modernými technológiami, ktoré spájajú tradíciu s inováciou.

Pre milovníkov histórie je to povinná jazda – pre ostatných ohromujúci úvod do civilizácie, ktorá ovplyvnila svet a vytvorila nádherné prostredie.

(Zdroj: superstarphoto/freepik.com)

2. Delfíny vo voľnej prírode a plávanie s nimi

Stretnúť delfína v Červenom mori, v jeho prirodzenom prostredí, je zážitok, ktorý sa neopakuje. Odborné štúdie dokonca potvrdzujú, že kontakt s týmito vysoko inteligentnými tvormi pozitívne vplýva na psychiku – a až keď plávate vedľa nich, pochopíte prečo. Zrazu sa ocitnete v inom svete. Tichšom, pokojnom a múdrejšom.

3. Staroveký Luxor, pyramídy a plavba po Níle

Luxor je ako učebnica dejín pod šírym nebom, kde na vlastné oči vidíte nádherný Chrám v Karnaku, Údolie kráľov s hrobkami faraónov a chrám kráľovnej Hatšepsut. Nezabudnite ani na pyramídy v Gíze, ktorých majestátnosť objektívom len tak ľahko nezachytíte. Takéto tajuplné poznávanie sa odporúča kombinovať s romantickou plavbou po Níle, počas ktorej budú pohľady na brehy rieky ako balzam na dušu či odpočinok pre vaše unavené nohy.

(Zdroj: EyeEm/freepik.com)

4.Výlety na ostrovy s bielymi plážami

Červené more nie je len podvodný raj, ale tiež mozaika nádherných ostrovov, kde sa spája biely piesok, tyrkysová voda a pokoj, aký v bežných letoviskách nenájdete. Či už ide o ekologickú zónu Mahmya s obmedzeným vstupom, živé koraly pri Orange Island alebo pokojnú atmosféru ostrova Megawish, každý z týchto klenotov vám vďaka rýchlej leteckej preprave ponúka luxusné súkromie aj možnosti pre šnorchlovanie a opaľovanie bez tlačenice.

5. Trhy a ulice plné orientálnych vôní

Bazáre v Káhire či v Luxore sú ako otvorené divadlo. Vonia tu škorica, kardamóm, pečené datle aj silná arabská káva. V zmesi hlasov obchodníkov, smiechu detí a spevu muezínov môžete nadobudnúť pocit, že sa akoby ocitáte v inom storočí. Lesk starobylých zlatníctiev, kde sa drahé kovy opracúvajú podľa tradícií starých tisíce rokov, len umocňuje dojem magickej nadčasovosti.

(Zdroj: b.natallia/freepik.com)

6. Šnorchlovanie na koralových útesoch ako z National Geographic

Koralové útesy Egypta patria medzi najfarebnejšie a najzachovalejšie na svete. Ryby tu majú fascinujúce odtiene a pod hladinou mora sa toto fantastické akvárium bez skla mení na okúzľujúce divadlo.

Tipy pre dobrodruhov a milovníkov skrytých miest

7. Jaskyňa Djara – podzemné divadlo v púšti

Hľadáte niečo iné? V srdci Západnej púšte, ďaleko od civilizácie, sa skrýva jaskyňa so stalaktitmi a stalagmitmi, ktoré vznikali tisícky rokov. Vstúpiť do nej je ako vkročiť do podzemného chrámu, kde vládne ticho a pokora. Ako spoľahlivý doplnok na cestovanie v mierne extrémnych podmienkach sa vám v tomto špecifickom teréne určite osvedčia aj praktické poľovnícke potreby.

8. Oáza Siwa, soľné jazerá Siwa, pevnosť z hliny Pevnosť Shali, Siwa

Oáza Siwa je ako z filmu, ktorého scény tvoria palmy, olivovníky, datle, a medzi nimi zrkadlá vody. Soľné jazerá Siwy majú vysokú koncentráciu minerálov a sú známe liečivými účinkami, čo je doslova ako prírodná vodoliečba. K tomu hlinená pevnosť Shali, postavená z miestneho bahna, a tradície berberského obyvateľstva, ktoré si zachováva jedinečný životný štýl.

9. Cave Church, Káhira – skalný chrám pre 20 000 ľudí

Najväčší kresťanský chrám na Blízkom východe je vytesaný priamo do skaly v koptskej štvrti Mokattam. Jeho kapacita je až 20 000 veriacich. Impozantná architektúra, fresky a výhľad na mesto robia z tohto miesta fascinujúci príklad náboženskej a kultúrnej vrstvenosti.

10. Farebný kaňon (Sinaj) – dúhové útesy

Dúhové útesy tvoria vrstvy pieskovca hrajúce odtieňmi ružovej, červenej, oranžovej až po fialovú. Tento farebný kaňon nie je dlhý, ale zato hypnotizujúci, prírodný úkaz, ktorý vznikal milióny rokov a dnes ponúka turistom dokonalú kulisu pre fotografie aj sebareflexiu.

11. Elphinstone Reef – najkrajší útes pre potápačov

Miesto, ktoré by podľa potápačov nemalo chýbať na mape žiadneho milovníka hlbín. Stretnutie s mantami, barakudami, ba aj s oceánskym bieloplutvým žralokom je tu celkom bežné. Útes s hlbokými stenami je výzvou aj odmenou.

12. Wadi El Rayan – egyptské vodopády

V Egypte prší len zriedka, o to pôsobivejšie je objaviť skutočné vodopády. Dvojstupňový vodopád Wadi El Rayan leží v prírodnej rezervácii a poskytuje osvieženie i nádherné výhľady. Voda padá medzi skalami, obklopená dunami – ako paradox, ktorý očarí.

13. Wadi al-Hitan – fosílie veľrýb v púšti

Unikátna oblasť s fosíliami prastarých veľrýb, bola kedysi more, dnes piesok plný dôkazov o evolúcii. Lokalita zapísaná na zozname UNESCO dokumentuje prechod veľrýb z pevninského života do oceánskeho, čo je fascinujúce aj pre laikov.

14. Kom El Shoqafa – katakomby pod Alexandriou

Na záver vám odporúčame vidieť podzemný svet pod Alexandriou, kde sa stretávajú egyptské, grécke a rímske prvky v jednom fascinujúcom celku. Ide o katakomby, ktoré sú dôkazom kultúrnej integrácie staroveku a zároveň miestom, kde ticho večnosti rozpráva príbehy naprieč storočiami.

Cestovanie po Egypte je teda spojením kultúrneho zážitku, objavovania aj oddychu.

