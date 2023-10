Blíži sa chrípková sezóna, je najvyšší čas podporiť svoju imunitu: Tu sú rady, ako na to!

(Zdroj: Shutterstock)

S návratom chrípkovej aj covidovej sezóny sa stáva posilňovanie imunity ešte dôležitejším. Nestačí však len dopovať sa vitamínmi. Na to, aby ste chrípku alebo covid nechytili, prípadne mali len mierny priebeh, treba posilňovať imunitu komplexne. A máme aj extra silný tip do lekárničky!

Zdravá strava

Jedným z najdôležitejších faktorov pre silnú imunitu je správna výživa. Strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny, bielkoviny a zdravé tuky je kľúčom k posilneniu imunitného systému. Imunitný systém podporia vitamíny, minerály a antioxidanty a, samozrejme, probiotiká. Mimochodom, vedeli ste, že naša tradičná kyslá kapusta je mimoriadne bohatým zdrojom probiotík? Určite ju zaraďte do svojho jedálneho lístka!

Pravidelný pohyb

Fyzická aktivita je ďalším spôsobom, ako posilniť imunitný systém. Pravidelný cvičebný režim zlepšuje prekrvenie, pomáha odstraňovať toxíny z tela a podporuje zdravý spánok, čo je tiež dôležité pre imunitný systém. Stačí 30 minút miernej aktivity denne, ako je napríklad chôdza, plávanie alebo joga, aby ste udržali svoje telo v dobrej forme.

Dostatok spánku

Kvalitný spánok je nevyhnutný pre správnu funkciu imunitného systému. Počas spánku váš organizmus opravuje a obnovuje bunky, vrátane tých, ktoré sa zúčastňujú na obrane pred infekciami. Snažte sa spať 7 - 8 hodín denne, aby ste si udržali silnú imunitu.

Redukcia stresu

Chronický stres môže oslabiť imunitný systém a zvýšiť náchylnosť na infekcie. Preto je dôležité nájsť spôsoby, ako zvládať stres – pomôcť môže meditácia, joga alebo hlboké dýchanie.

Zvýšená hygiena

Dodržiavanie základných hygienických pravidiel, ako je časté umývanie rúk mydlom a vodou, používanie dezinfekčných prostriedkov a zakrývanie úst a nosa pri kašli alebo kýchaní je kľúčom k prevencii šírenia vírusov, vrátane chrípky a covidu.

Poklad v čiernom cesnaku

Cenným zdrojom na posilneniu imunitného systému v chrípkovej a covidovej sezóne môže byť aj čierny cesnak. Ide o fermentovanú formu obyčajného kuchynského cesnaku, no pri jeho príprave sa čerstvý cesnak podrobuje špeciálnemu procesu fermentácie, ktorý trvá niekoľko týždňov až mesiacov. Tento proces zahŕňa kontrolovanú teplotu a vlhkosť, čo mení farbu aj chuť cesnaku. Farba sa z bielej zmení na výraznú čiernu, odkiaľ pochádza aj jeho názov, no navyše sa zmení jeho chuť na jemnú, sladkú s až karamelovými tónmi. Je výrazne menej ostrá a pálivá, preto ho môžu jesť aj ľudia s citlivým žalúdkom, no tiež celiatici. Čierny cesnak nemusíte náročne pripravovať: „V lekárňach máme čisto prírodný čierny cesnak v kapsulách s obsahom 500 mg sušeného čierneho cesnaku v kapsule, čo zodpovedá približne jednému strúčiku cesnaku. Vzhľadom na vysokú koncentráciu účinných látok stačí užiť denne jednu kapsulu podľa návodu. Kapsulová forma čierneho cesnaku nezaťažuje žalúdok, nespôsobuje pálenie záhy a netreba mať ani obavy zo zápachu,“ hovorí PharmDr. Anna Jauschová z lekárne Liberi.

Farmaceutka s dlhoročnou praxou považuje čierny cesnak za prospešný pre imunitný systém hlavne pre jeho obsah bioaktívnych látok a antioxidantov. V čiernom cesnaku nájdete flavonoidy, polyfenoly, alicín, vitamíny skupiny B aj aminokyseliny. Antioxidanty sú látky, ktoré pomáhajú ochraňovať bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi, čo môže oslabiť imunitný systém.

Čo ešte dokáže čierny cesnak?

pozitívne pôsobí na srdce a cievy;

uplatňuje sa pri znižovaní „zlého" LDL-cholesterolu, ktorý sa usádza v cievach;

upravuje vysoký krvný tlak;

pomáha chrániť pred artériosklerózou;

má detoxikačné účinky, čím napomáha funkcii pečene;

podporuje trávenie;

slúži pri úprave hladiny cukru v krvi, je užitočný pri cukrovke 2. typu;

podporuje tvorbu červených krviniek;

má pozitívny účinok na imunitný systém;

pomáha pri pocite ťažkých nôh;

zmierňuje prejavy alergie a astmy;

dokáže znižovať zápaly;

má aj antimikrobiálne vlastnosti, podporuje odolnosť voči infekciám;

zmierňuje riziko vzniku mŕtvice, trombózy.

Treba mať na pamäti, že čierny cesnak nie je univerzálnym liekom a jeho účinky môžu byť individuálne. Pred začatím užívania čierneho cesnaku ako doplnku stravy by ste sa mali poradiť s lekárom alebo lekárnikom, najmä ak máte nejaké zdravotné problémy alebo užívate iné lieky. Odborníčka zároveň odporúča už pred zimou prijímať v strave dostatok probiotík, vlákniny aj kvalitných proteínov.

