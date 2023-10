Pomôžte vytvoriť zmenu: Spôsoby, ako pomôcť domácim zvieratám bez domova na Svetový deň zvierat aj po ňom

(Zdroj: MARS - Svetový deň zvierat)

V kalendári nájdeme niekoľko dní, ktoré sa viažu na oslavu našich štvornohých priateľov. Jedným z najdôležitejších je dátum 4. októbra, na ktorý pripadá Medzinárodný deň zvierat. Tento sviatok má tradíciu už od začiatku 20. storočia a je spojený s patrónom zvierat a prírody, svätým Františkom z Assisi. Prečo tento deň oslavovať? Domáci miláčikovia majú veľmi pozitívny vplyv na naše duševné aj fyzické zdravie. My by sme sa mali snažiť im to pravidelne vracať, a to aj tým, ktorí nemali také šťastie a svoj domov zatiaľ nenašli. Mars pri tejto príležitosti prináša 6 spôsobov, ako môže každý z nás prispieť k zlepšeniu situácie opustených zvierat.