Opustené psy v byte? Políca vstúpiť nemôže, aspoň zatiaľ

Psy, ktorým hrozila smrť v opustenom byte, sa dočkali pomoci. Podľa zákona nemôže polícia vstúpiť do bytu, aby zachránila zviera v núdzi. Ministerstvu vnútra sme adresovali náš návrh zákona o obecnej polícii.

V zúboženom stave, podvyživené a v strese - takýto pohľad bol na psíkov po otvorení opusteného bytu. Navyše niekoľko dní bolo z bytu počuť hlasné náreky zvierat a citeľný bol aj zápach.

Keď dostal tím Zvieracieho ombudsmana na Zelenej linke MŽP SR žiadosť o pomoc psíkom, ktorí zostali v byte ich majiteľky zavretí niekoľko dní, okamžite sa skontaktovali s políciou i RVPS v Bratislave. Ukázalo sa, že dostať sa do bytu po zosnulej majiteľke nie je vôbec také jednoduché.

Slovenský zákon totiž nemyslí na situáciu (a pritom vôbec nie zriedkavú), že po zosnulom môžu v domácnosti zostať bezmocné zvieratá, ktoré budú potrebovať pomoc. Podľa aktuálne platnej legislatívy môže byt, v ktorom sa nachádza zviera odkázané na pomoc, otvoriť len veterinárny inšpektor. Polícia túto právomoc v súčasnosti nemá.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Zvierací Ombudsman

V spolupráci s RVPS v Bratislave sa iniciatíve napokon podarilo dostať k zvieratám a umiestniť ich dočasne do útulku Slobody zvierat. Momentálne sú však už v Štátnej karanténnej stanici v Martine v dočasnej náhradnej starostlivosti, kde musia byť umiestnené počas prebiehajúceho dedičského konania.

Tento prípad opätovne potvrdil nutnosť zmeny, na ktorú už dlhodobo Zvierací ombudsman upozorňuje. Ministerstvu vnútra bezprostredne po záchrane psíkov adresovali pripomienky k návrhu zákona o obecnej polícii. Podľa návrhu tak bude obecná polícia, v prípade, že nie je možné zabezpečiť veterinárneho inšpektora, oprávnená vstúpiť do bytu, domu alebo na pozemok v akútnom prípade ohrozenia a ochrany zvieraťa, nielen človeka ako doteraz. Obecná polícia má, okrem iného, aj najčastejšie skúsenosti s túlavými zvieratami.

“V prípadoch, kedy ide zvieraťu o život alebo je vážne ohrozené jeho zdravie, je kľúčový čas a rýchlosť. Preto je dôležité, aby v prípade, že sa veterinárny inšpektor nevie rýchlo dostaviť na miesto, mala túto možnosť obecná alebo mestská polícia. Kompetentní musia mať právomoc vstúpiť do obydlia, ak vec neznesie odklad, aj bez súhlasu vlastníka. O túto zmenu sa snažíme.” konštatuje iniciatíva Zvierací ombudsman.

Občianske združenie Fallopia a Aliancia združení na ochranu zvierat, o. z., pod ktorými iniciatíva Zvierací ombudsman funguje adresovala Ministerstvu vnútra nasledovné pripomienky k návrhu zákona o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predloženom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania (LP/2022/858):

1. Ustanovenie § 15 ods. 1 sa mení nasledovne: "Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, ohrozený život alebo ochrana zvieraťa alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a vec neznesie odklad, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť do bytu a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva."

2. Ustanovenie § 15 ods. 2 sa mení nasledovne: "Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1 je príslušník obecnej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak vec neznesie odklad a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie osoby, život alebo ochrana zvieraťa alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku."

3. Ustanovenie § 15 ods. 4 sa mení nasledovne: "Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia osoby, života alebo ochrany zvieraťa alebo ochranu majetku."

4. Ustanovenie § 17 ods. 2 sa mení nasledovne: "Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, ak je to v záujme ochrany života a zdravia osôb, života alebo ochrany zvieraťa , ochrany majetku alebo ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky."

Návrh úprav ustanovení § 15 a 17 zákona o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú za cieľ zvýšiť ochranu života a zdravia zvierat. V zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má každé živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. V množstve prípadoch sa ale stáva, že zviera ostane uzatvorené v byte a/alebo nebytovom priestore bez základnej starostlivosti, výživy a napájania, a to či už v dôsledku úmyselného protiprávneho konania alebo aj neúmyselne (napríklad v dôsledku smrti majiteľa zvieraťa).

V zmysle § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je úradný veterinárny lekár oprávnený vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa avšak udelenie obdobnej právomoci aj príslušníkom obecnej polície by umožnilo reagovať v naliehavých prípadoch rýchlejšie a účinnejšie.

Takáto kompetencia by príslušníkom obecnej polície zároveň umožnila poskytovať v nevyhnutných prípadoch súčinnosť pri veterinárnych kontrolách, kedy sa veterinárnym lekárom kladie fyzický odpor, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú.

Zároveň považujeme za dôležité, aby príslušník obecnej polície bol oprávnený zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak sa tým zabezpečuje život alebo ochrana zvieraťa, napríklad v prípadoch súvisiacich s vážne zranenými zvieratami nachádzajúcimi sa popri komunikáciách.

Kontakt pre PR & Médiá Zvierací Ombudsman:

Katarína Schneiderová, press@zvieraciombudsman.sk/0905165 959

Odborníkov z iniciatívy Zvierací ombudsman nájdete aj na Zelenej linke Ministerstva životného prostredia: 0800 144 440 / pracovné dni od 8:00 do 18:00 / zelena.linka@enviro.gov.sk

Viac informácií o aktivitách iniciatívy nájdete na stránkach: www.zvieraciombudsman.sk , facebook.com/zvieraciombudsman , instagram.com/zvieraciombudsman_official/ , www.stopkrutosti.sk

Zvieracieho ombudsmana môžete podporiť na:

Za lepšie podmienky pre týrané a túlavé zvieratá (darujme.sk)

Pomoc zvieratám na hranici s Ukrajinou 🇺🇦 (darujme.sk)

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2013 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorý sa venuje odvážnemu cieľu: Slovensko vľúdne a empatické (nielen) k zvieratám. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie.

Zvieraciemu ombudsmanovi sa dvakrát podarilo zmeniť Trestný zákon, presadiť ochranu zvierat do školského vzdelávacieho programu, či nájsť domov stovkám zvierat cez adopčné podujatie Nájdite sa! so zvieratkom z útulku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola novela zákona o veterinárnej starostlivosti.

Členovia Zvieracieho ombudsmana už v roku 2011 presadili sprísnenie prvých trestov za týranie zvierat. V roku 2018 patril Zvierací ombudsman medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou. Roky však Zvierací ombudsman s partnermi pracuje na ďalších legislatívnych návrhoch, ktoré by dokázali znížiť krutosť na zvieratách na Slovensku a zvýšiť vymožiteľnosť práva v tejto oblasti.

- reklamná správa -