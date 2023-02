Neopakovateľný moment známeho exministra: Osudové stretnutie s matrixovým Neom v Londýne, majú spolu aj fotku!

LONDÝN - Stretnutie s veľkou filmovou hviezdou v Londýne a dokonca aj spoločná fotka. Presne toto sa prihodilo počas uplynulého víkendu členovi Aliancie a bývalému ministrovi za Most-Híd Lászlovi Sólymosovi. Politik sa na sociálnej sieti pochválil záberom a skúsenosťou, ktorú by mu závidel nejeden fanúšik série filmov s Johnom Wickom či fenomenálneho Matrixu!

Bývalý šéf enviro rezortu Sólymos bol zrejme na zahraničnej ceste, keď sa v nemenovanej reštáurácii stretol so známou hviezdou z filmového plátna. "Milý pozdrav z Londýna, kde som dnes mal možnosť stretnúť hereckú hviezdu Matrixu," pochvaľoval si tento moment bývalý člen Mostu-Híd.

Záber a momenty, ktoré mu môžu viacerí fanúšikovia závidieť

Exminister mal zrejme to šťastie, že v danej chvíli prišiel do spomínaného podniku presne vo chvíli, keď sa tam nachádzal aj herec Keanu Reeves, ktorého mnohí spoznávajú z viacerých filmových sérií. Evidentne je Matrix práve tou, ktorú považuje Sólymos za významnú. S hercom sa však evidentne musel rozprávať aj dlhšie, keďže na ňom ocenil aj jeho medializované povahové črty. "Čo o ňom tvrdia, sedí do bodky. Keanu Reeves je skromný a bezprostredný. Skutočný gentlman," napísal Sólymos a ako čerešničku na torte voličom ukázal aj záber zo stretnutia.