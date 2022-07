Na Festivale Partnerstva to 5. a 6. augusta roztočia Kandráčovci, Kollárovci aj legendárny Chris Norman!

Festival Partnerstva sa bude konať v obci Martovce v okrese Hurbanovo v novopostavenom kultúrno-spoločenskom areáli prvý augustový víkend.

„Festivalom chceme na územia, kde žijú a stretávajú sa dve národnosti priniesť podujatie, ktoré poskytne na jednom mieste možnosť vidieť a zažiť hudobný program pretkaný tradičným ľudovým umením oboch národností. Miesto konania obec Martovce poskytuje jedinečnú lokalitu a technické zázemie pre organizovanie takéhoto typu podujatia. Táto akcia má za cieľ dlhodobo niesť hlavnú myšlienku udržateľnosti kultúrnej minulosti a historických tradícií,“ vysvetľuje organizátor podujatia Dušan Drobný.

Okrem hviezd slovenskej a maďarskej hudobnej scény zavíta do obce na južnom Slovensku po prvýkrát aj legendárny britský spevák Chris Norman. Úspešný Chris sa hudbe venuje od detstva a na konte má množstvo megahitov so skupinou Smokie aj so speváčkou Suzie Quatro.

„Hudba je mojou súčasťou od malička. Už ako úplne malý chlapec som sedel pri rádiu a spieval si. Mojou srdcovkou navždy zostane hudba 60-tych rokov. Na obdobie, keď som hral so Smokie, spomínam veľmi rád. Boli to pekné časy, dodnes som v kontakte s členmi kapely. Takže hoci je to pre mňa už minulosť, je to súčasťou môjho života," prezradil Chris Norman.

Nenechajte si ujsť skvelú atmosféru vzájomnosti na Festivale Partnerstva 5.-6. augusta 2022 v v obci Martovce. Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.

