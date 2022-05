Milovníci slovenských korenín majú šancu vyhrať. Mladá rodinka si prilepšila až o 1 000 eur!

Koreniny Mäspoma sa u Slovákov tešia veľkej popularite, preto sa značka rozhodla, že ich za túto priazeň odmení. Svojich fanúšikov v týchto dňoch hľadá v každom kúte Slovenska, pričom poznávacím znamením majú byť poštové schránky označené nálepkou Mňäm!. Prečo Mňäm? Tie správne koreniny totiž dokážu byť presne tým drobným detailom, ktorý urobí z chutného jedla ešte zaujímavejší, lahodnejší a originálnejší pokrm.

Výhra potešila fanúšikov korenín a dobrého jedla

Mňäm! hliadkä zavítala aj do Banskej Bystrice, kde našli nálepku Mňäm! aj na schránke pána Ivana Lubellana a jeho rodinky. Preukázať sa zásobou minimálne piatich korenín od Mäspoma pre nich nebol žiaden problém. „Od Mäspoma používame jednodruhové koreniny ako čierne korenie, sušený majorán, škoricu, ale aj koreninové zmesi Americké zemiaky, Živánka či Polievková zmes...“ vymenováva Ivan kuchynské zásoby, ktoré v domácnosti mladej rodinky nesmú chýbať. Dodáva, že ich radi nakupujú aj vo väčších 250 či 500 g baleniach, vďaka čomu majú doma stále zásoby základných korenín. Používajú ich na prípravu tradičných slovenských jedál, ktoré si spolu s priateľkou a dcérkou vychutnajú najradšej, neváhajú však ani experimentovať, a tak doma často pripravujú napríklad aj vietnamskú polievku Pho.

Ivana s rodinou výhra veľmi potešila, o to viac, že ide o ich obľúbenú značku. „Koreniny Mäspoma kupujeme pravidelne a teší nás aj to, že ide o lokálnu slovenskú značku, čo vždy radi podporíme,“ hovorí Ivan, ktorý fakt, že je hrdým fanúšikom značky podporil aj rámikom Mňäm! na svojej profilovej fotke na Facebooku. Vďaka tomu si výhru 500 eur zdvojnásobil a od Mňäm! hliadky získal 1 000 eur. Takáto čiastka poteší každú mladú rodinu – a v ich prípade sa budú peniaze špeciálne hodiť, keďže v blízkej budúcnosti s priateľkou plánujú svadbu.

Ako sa zapojiť?

Ak by ste takúto výhru radi získali aj vy, ešte stále máte čas zapojiť sa do súťaže Mňäm!, ktorá trvá až do 5. 6. 2022. Nálepky s textom Mňäm! zasielala Mäspoma do všetkých slovenských domácnosti, šancu zapojiť sa však máte aj v prípade, že ste túto zásielku neobdržali: nálepky môžete nájsť aj v obchodoch v stojanoch s korením Mäspoma alebo si ich stiahnuť z webu bit.ly/mnam_maspoma, vytlačiť a nalepiť na svoju poštovú schránku. Nezabudnite sa zásobiť aspoň piatimi druhmi korenín Mäspoma, ktoré je potrebné predložiť Mňäm! hliadke, ak zaklope práve na vaše dvere.

Pre hrdých fanúšikov, ktorí neváhajú pridať si k svojej profilovej fotke na Facebooku fotorámik Mňäm!, je tu dokonca šanca túto sumu zdvojnásobiť. Ukážte Mňäm! hliadke aj svoju profilovú fotku s rámikom Mňäm! a získate dohromady okrúhlych 1 000 eur! Viac informácií o Mňäm! súťaži a výhrach nájdete na www.maspoma.sk

