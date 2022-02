Analytici XTB: Výhľad trhu na rok 2022

Rok 2021 bol pre investovanie nevídane úspešným rokom, keď rástli ceny takmer všetkých aktív na všetkých trhoch. To vyvoláva otázku, či je takýto trend udržateľný – či sa prenesie aj do roku 2022, prípadne do ďalších rokov.

Analytici jedného z najväčších európskych brokerov, spoločnosti XTB Online Trading, pripravili podrobný report vo formáte PDF, ktorá sa zameriava najmä na výhľad trhu na rok 2022. Môžete si ju bezplatne stiahnuť na tejto webovej stránke. Ochutnávku nájdete v nasledujúcom článku.

Ktoré témy budú hýbať trhmi a ktorých budú plné médiá? Vybrali sme tie najhorúcejšie, o ktorých môžeme takmer s istotou povedať, že nás budú sprevádzať na (nielen) investičnej ceste v roku 2022. Tak poďme na to!

NFT investície budúcnosti

Na prvý pohľad sa môže zdať, že investovanie do digitálnych aktív je bláznivá záležitosť. Podobne ako kryptomeny pred 10 rokmi, aj takzvané nifties si však môžu oprávnene vyžadovať pozornosť. Investícia do NFT znamená investíciu do digitálneho majetku, či už ide o obrázok, video, predmety v hrách, citát slávnej osobnosti alebo dokonca vášho suseda. Prečo by si ho niekto kupoval?

Situáciu možno ľahko prirovnať k investovaniu do štandardného umenia. Hoci v mnohých slovenských domácnostiach visí na stenách Vitruviánsky muž Leonarda da Vinciho za pár eur, originál, ktorý sa zvyčajne vystavuje v talianskych Benátkach, má nevyčísliteľnú hodnotu. Digitálne aktíva je možno ešte ľahšie kopírovať, ale nespochybniteľný záznam v blockchaine, ktorý identifikuje originál a vlastníka, môže z týchto aktív urobiť skutočné zberateľské kúsky. Digitálny objekt môže mať napríklad vo svojom rodnom liste zakódované aj automatické ničenie, čo z Banksyho skartovačky na obraze Dievča s balónom robí relikt minulosti.

Okrem toho NFT už poskytujú pasívny príjem. Zakúpený majetok, ako sú bojovníci alebo pozemky v hrách NFT, už možno prenajímať iným hráčom, ktorí zarábajú peniaze ich používaním, keď ich majiteľ nepoužíva. Áno, znie to bláznivo, ale svet investícií sa mení a tí, ktorí rýchlo pochopia nové pravidlá, budú mať náskok. Aké sú riziká? Väčšina digitálnych aktív sú bezcenné drobnosti. Investície do NFT je potrebné starostlivo vyberať rovnako ako akékoľvek iné investície. Preto musí investor počítať s veľkým rizikom!

Udržateľné investovanie

Dôraz na ekológiu vládne svetu. Škaredé káčatko, ktoré bolo dlhé roky v područí finančného sveta, pretože pre verejnosť vyzeralo dobre, sa stalo hlavným investičným prúdom. Investori dávajú jasne najavo, že im nejde len o najvyššie tržby a zisky. Tento problém sa rieši prostredníctvom investícií ESG, ktoré smerujú financie do oblastí s najvyšším hodnotením „udržateľnosti” z hľadiska vplyvu na životné prostredie, sociálnych aspektov alebo riadenia. Pre koho sú tieto investície určené? Hlavne pre tých, ktorí túžia po vyššom zisku.

Avšak aj v prípade investícií ESG sa môžeme popáliť. Spoločnosti s najvyšším hodnotením ESG môžu byť veľmi rizikové a investičnš nezaujímavé. Problémom je aj samostatné stanovovanie ratingu, ktoré nemusí zodpovedať skutočnosti. Okrem toho niektorí ekonómovia tvrdia, že takéto investície nespĺňajú podmienku efektívnej alokácie kapitálu.

Aj zarytí odporcovia ESG však musia tento trend sledovať. Centrálne banky, ktoré sú tiež často významnými investormi, sa začínajú zameriavať na ekologické investície. V polovici roka Európska centrálna banka vytvorila priestor na prednostné nákupy cenných papierov, ktoré spĺňajú vysoké kritériá ESG. A ak nové peniaze prúdia predovšetkým do aktív ESG, môžeme očakávať vyšší rast cien v tejto oblasti ako vo zvyšku trhu.

Inflácia

Nárast inflácie bol jednou z hlavných tém roku 2021. Dlhý čas sa rast cien vysvetľoval skôr technickými dočasnými faktormi, či už išlo o nízku porovnávaciu základňu z predchádzajúceho roka alebo problémy v ponukovom a dopytovom reťazci. Koncom roka sa však začalo ukazovať, že slovo „dočasný” sa môže zmeniť na „dlhodobý”. Podobne to začali vnímať aj centrálne banky na čele s americkým Fedom, pričom v prvých novembrových týždňoch došlo k zmene názoru.

Otázkou je, ako sa situácia vyvinie v budúcom roku. Už teraz sa však objavujú náznaky, že vrchol rastu cien je ešte pred nami. Medzi najdôležitejšie patria výrazne rastúce indexy spotrebiteľských cien. V novembri zaznamenali USA najvyššiu infláciu za posledných 39 rokov. Príliš veľa nádeje do budúcnosti nedávajú indexy cien výrobcov, ktoré na jeseň zrýchlili a v mnohých krajinách výrazne prevýšili rast indexov spotrebiteľských cien. Možno očakávať, že výrobcovia budú musieť väčšinu zvýšených nákladov preniesť na spotrebiteľov.

Okrem toho sa vo vyšších cenách ešte v plnej miere neprejavili účinky prudkého nárastu cien energií, ktoré sa koncom roka opäť zvýšili. Napätý trh práce, ktorý tlačí na rast miezd, bude tiež vyvíjať tlak na rast cien. Naopak, rast cien by mohlo brzdiť sprísňovanie menovej politiky centrálnych bánk a nevýrazný rast niektorých veľkých ekonomík.

Akciové trhy

Každý, kto sa začal zaujímať o finančné trhy po koronavírusovom prepade, sa môže cítiť ako neporaziteľný investor. Extrémny rast cien akcií v roku 2020 mal skvelé pokračovanie v roku 2021, keď akciové indexy pridali ďalšie desiatky percent. Na čele rastu boli technológie, ktorým dominovali mediálne známe spoločnosti ako Tesla, Amazon a Netflix. K rastu prispel silný hospodársky rast, menová expanzia centrálnych bánk a štedré vlády, ktoré vďaka lacným peniazom začali míňať, akoby zajtra nemalo byť. Každá párty má však svoj koniec. Éra štedrej podpory sa končí a účty sa budú musieť vyrovnať.

Udržia si akciové indexy svoje vysoké úrovne? Trhové prostredie sa v posledných rokoch výrazne zmenilo. Okrem rozšíreného pasívneho investovania sa do investovania čoraz viac zapájajú aj drobní obchodníci. Rizikom je aj rastúci objem dlhu, ktorý investori využívajú na vstup do pozícií. Tieto faktory môžu byť zdrojom potenciálne vysokej volatility, ktorá by mohla zvýrazniť vplyv negatívneho vývoja na trhu. Spoločnosti budú musieť v nasledujúcich štvrťrokoch potvrdiť svoje vysoké ocenenia hospodárskymi výsledkami, keďže prílev novej likvidity sa zníži. Ak sa im to nepodarí, stúpenci stratégie „buy the dip” budú mať prvýkrát po dlhom čase príležitosť nakupovať s výraznou zľavou.

Úrokové sadzby v eurozóne

Európska centrálna banka zatiaľ nepristúpila k uťahovaniu monetárnej politiky aj napriek tomu, že európska ekonomika sa citeľne prehrieva. Dôkazom toho je vysoká miera inflácie v eurozóne, ktorá dosahuje úroveň 5 %. Proti tak vysokej miere inflácie však bude musieť centrálna banka zasiahnuť (možno skôr, ako sama tvrdí). V súčasnosti sa totiž očakáva, že úrokové sadzby sa budú zvyšovať až v budúcom roku. No v prípade pokračovania inflačných tlakov však môže ECB svoj postoj zmeniť. Podobná situácia sa odohrala v USA, kde centrálna banka pristúpila v posledných mesiacoch k prudkej zmene rétoriky a v súčasnosti sa už očakávajú tri až štyri zvýšenia úrokových sadzieb v tomto roku. V prípade pretrvávajúcich inflačných tlakoch môže ECB prehodnotiť svoj postoj a pristúpiť k agresívnejšej úprave monetárnej politiky, čo môže mať za následok začiatok cyklu zvyšovania úrokových sadzieb už v tomto roku.

Život s koronavírusom

Príchod koronavírusu ovplyvnil život celej spoločnosti. Takmer všetci sme boli nútení zmeniť svoje správanie a veľmi rýchlo sa prispôsobiť. Na mikroúrovni sa nám to nemusí zdať až také zásadné, z makroúrovne ale došlo k zásadným zmenám. Covid-19 vyvolal odchod zamestnancov z kancelárií a už teraz je jasné, že sa nikdy nevrátia v rovnakom počte. Homeoffice ovplyvnil aj dopravu. Pozitívny účinok menšej potreby premiestňovania je oslabený skutočnosťou, že viac ľudí pociťuje potrebu používať súkromné vozidlá z obavy pred nákazou. Vďaka službám poskytujúcich dopravu nákupu až domov musí menej ľudí cestovať z tohto dôvodu. Rozširuje sa aj dovoz nepotravinového tovaru. Vráti sa život do starých koľají po nákaze koronavírusom? Nikto to nemôže vedieť s istotou, ale je to veľmi nepravdepodobné. Prežijú však len tie inovácie, ktoré budú mať zmysel aj v budúcnosti bez rúšok. A aj keď to nie je otázka roku 2022, vizionári nás už pripravujú na presun ľudskej činnosti do kyberpriestoru, kde sa môžeme zabávať aj pracovať. Metaverse od spoločnosti Meta môže byť len začiatkom. Toto by nám mohlo poskytnúť priestor bez Covidu-19.

