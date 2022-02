Správy, ktoré nepotešia: Banky zvyšujú úroky, v TÝCHTO dvoch nás HYPOTÉKY vyjdú viac! Rady odborníka

Ako prvá oznámila zvyšovanie úrokových sadzieb VÚB, ktoré pre klientov mení podmienky od 7. marca. Pri trojročnej fixácii ste doteraz mali úrok 0,89 percenta. To bude však už o pár dní minulosťou. Po novom bude totiž predstavovať 1,09 percenta.

Odo dnes, teda od 21. februára zvyšuje úrokovú sadzbu aj ČSOB. Týka sa to hypoték s 10-ročnou fixáciou, kde dochádza k nárastu z 0.99 percenta na 1,15 percenta. „Reaguje tak na rastúcu cenu dlhodobých zdrojov financovania na trhu. Zároveň klientom a klientkam s novou hypotékou, ako aj tým, ktorí si do ČSOB prenesú svoj úver na bývanie z inej banky, prináša limitovanú možnosť zafixovať si svoj úrok od 1,35% p.a. na 20 rokov. To znamená príležitosť zaistiť si, že sa výška mesačnej splátky nebude meniť po celé dve dekády. A to ani pri náraste sadzieb, ktoré v týchto týždňoch pozorujeme aj v okolitých krajinách,“ vysvetlila kroky banky hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

„Momentálne ešte zažívame obdobie veľmi nízkych úrokových sadzieb, ktoré, ako vidíme, nemusia zostať prikované k nule naveky. Z dlhodobého pohľadu je preto dobré uvažovať aj nad fixovaním úrokových nákladov na primeranej úrovni. V susedných krajinách sa začali oficiálne sadzby zdvíhať a Európska centrálna banka o tom uvažuje. Aktuálna inflácia je vysoko nad jej cieľom a sadzby na finančných trhoch na to reagujú,“ uviedol v tejto súvislosti hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

V prípade troj- a päťročnej fixácie sa sadzby zatiaľ nemenia a zostávajú na úrovni od 0,89 percenta, respektíve 0,95 percenta.

Reakcie bánk na seba nenechajú dlho čakať

V prípade spomínaných bánk pritom môže ísť iba o prvé lastovičky, nasledovať budú zrejme aj ďalšie. „Reakcie bánk na seba z môjho pohľadu nenechajú dlho čakať, začiatkom marca už mení svoj cenník VÚB, kde prišlo k navýšeniu sadzieb pri každom type fixácie. Koncom januára pozmenila sadzby aj UniCredit bank a tento víkend zmenila úroky aj ČSOB,“ poukázal výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Ako uviedol, ak nepôjdu hore so sadzbami postupne všetky banky, môže to rozpútať ešte väčšiu vlnu refinancovania. „Ľudia budú migrovať medzi bankami a hľadať tú najlepšiu ponuku. Klient s hypotékou je dôležitý a hypotéka sa často označuje ako nosný produkt banky. Ak klient spláca v banke hypotéku, nie je to iba o záväzku a väčšinou v nej má aj bežný účet, poprípade sporenie a to sú produkty, spojené s ďalšími poplatkami,“ uviedol.

Ak hypotekárny úver aktuálne riešite, zvážiť by ste mali aj scenár dlhodobej fixácie, viete si tak na dlhú dobu vyrátať vaše výdavky a vytvoriť finančný plán, vďaka ktorému dokážete úver splatiť skôr. Ak na druhej strane už úver na bývanie máte, dobré by bolo, ak by ste navštívili pobočku svojej banky a porozprávali sa o svojich možnostiach. „V ponuke bánk sa začínajú objavovať zaujímavé úrokové sadzby pri 10, či dokonca 20 ročnej fixácii,“ dodal.