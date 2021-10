Recept na šťastie? Známy je už celé generácie

Poznáte to určite aj vy. Už celé generácie hráčov na Slovensku vždy v stredu a v nedeľu s napätím čakajú na výsledky tradičnej národnej lotérie LOTO a dúfajú vo fantastickú výhru. A všetci títo hráči vedia, prečo tak robia. Šesť loptičiek zo 49 môže totiž dvakrát do týždňa zmeniť osud nejedného hráča. Príklady víťazov z ďalekej aj blízkej minulosti to jasne dokazujú.

Prelomový rok 2009

Sú situácie, keď si hráči Lota užijú „za málo peňazí veľa muziky“. Veď kto by povedal, že za 5,50 eura možno vyhrať až vyše 11 miliónov eur? Práve to sa stalo 18. januára 2009. Slováci len pár dní predtým začali platiť eurom a už mali medzi sebou euromilionára. Nejeden z nás si prepočítaval túto doteraz historicky najvyššiu výhru v Lote do starej, slovenskej meny. Bolo to neuveriteľných takmer 331,5 milióna slovenských korún. Odvtedy takúto sumu v Lote nevyhral nik – niežeby nikto nemal šťastie v hre, ale lotové jackpoty sa už odvtedy nestihli naakumulovať do takej výšky. Jednoducho, ľudia začali častejšie vyhrávať!

Rok 2009 je v histórii hry LOTO zaujímavý počtom miliónových výhier. Okrem najvyššej výhry, aká bola doteraz v Lote dosiahnutá – 11 002 675 eur, zaznamenal TIPOS aj ďalších päť výhier vyšších ako milión eur. V tom roku vďaka Lotu pribudli na Slovensku až 6 hráči – milionári.

Miliónové výhry aj dnes

Ak sa pozrieme na LOTO cez miliónové výhry v eurách, tak od roku 2009 do dnes máme 43 milionárov. Do roku 2009 ich bolo „len“ 20, a to od roku 1993, keď začala v samostatnej Slovenskej republike fungovať národná lotériová spoločnosť TIPOS, ktorá LOTO ako tradičnú národnú lotériu prevádzkuje. Nedávno sa do klubu milionárov vďaka hre LOTO dostal hráč, ktorý v auguste tohto roka vyhral fantastických 3 992 509,40 eura. Stačilo mu uzatvoriť predplatenú stávku a vyplniť svojimi číslami všetkých desať hracích polí – stĺpcov.

Zdroj: Tipos

Vlastné čísla alebo náhodný výber?

Mnohým hráčom napadne otázka, či sa oplatí veriť vlastným číslam, alebo náhodným. Popravde, je to jedno! Rovnakú šancu vyhrať jackpot majú hráči, ktorí vypĺňajú tikety na LOTO svojimi číslami, ale aj hráči, ktorí sa spoliehajú na náhodu. Aj spomínaný hráč, ktorý v januári 2009 vyhral vyše 11 miliónov eur, sa spoľahol na náhodu. Naopak, hráč, ktorý v auguste 2012 vyhral 6 317 276,75 eura, veril pri uzatváraní stávky svojim číslam.

Tradícia v modernom prevedení

Hráčske dilemy nastávajú aj pri spôsobe uzatvárania stávok. Fanúšikovia Lota i ďalších číselných lotérií od TIPOSu majú na výber. Buď sa rozhodnú pre najrozšírenejší spôsob, akým je návšteva predajného miesta spoločnosti TIPOS, teda štandardné kiosky a trafiky, alebo si otvoria konto na internetovej stránke eTIPOS.sk a uzatvoria lotovú stávku z pohodlia domova. Týmto spôsobom uzatvoril stávku i výherca historicky najvyššieho jackpotu v hre LOTO – vyše 11 miliónov eur.

Už 12 rokov je navyše dostupná i možnosť zahrať si LOTO aj prostredníctvom SMS. Je to úplne jednoduché. Skúste aj tento spôsob hry! Vlani jeden hráč vďaka SMS-stávke za 1 euro, vyhral v Lote fantastických 5 982 492,50 eura.

Hrať LOTO sa jednoducho oplatí! Presvedčili sa o tom už naši starí rodičia, rodičia, tak prečo by sme sa o tom nepresvedčili na vlastnej koži aj my? Z rebríčka milionárov je zrejmé, že šťastie si môže sadnúť na kohokoľvek z nás.

