Očkovacia lotéria má nábeh na ďalší vážny problém: Údaje zo žrebov sú priamo vo vysielaní, právnik hromží pre GDPR!

BRATISLAVA - Slovensko sa pomaly lúči s víkendovými galavečermi, kedy prevažne zaočkovaní ľudia často sedeli pri televíznych obrazovkách s napätím, či si na nich počká výhra vyše stotisíc eur. Aj keď šou Byť zdravý je výhra na RTVS začala pomerne neohrabane, v ďalších častiach technicky pozdvihla úroveň, no na jednu dôležitú vec zabudli a konštantne sa opakovala takmer každý víkendový večer. Porušili realizátori súťaže ochranu osobných údajov zo žrebov v osudí?

Práve pred touto otázkou totiž stojíme po tom, ako nás jeden z čitateľov na tento vážny nedostatok lotérie upozornil. Počas každého večera cez víkend sa totiž relácia začína síce krátkym, no detailným záberom na lístky zabalené v gumičkách po skupinách. V istej chvíli je dopodrobna vidieť niektoré telefónne čísla súťažiacich, či ich bydliská a mená!

Z lístkov sa dajú odčítať mnohé údaje

Ako dôkaz je tu aj skutočný záber z víkendového vysielania, no v rámci ochrany osobných údajov a zákona o GDPR sme ich z logického hľadiska upravili grafickou cenzúrou, čo však RTVS vo svojom vlastnom vysielaní a ani v archíve neurobila a takmer všetky diely relácie sa začínajú rovnakým záberom na tieto lístky.

Problémom je aj uhol kamery počas živého vysielania v štúdiu

Náš anonymný čitateľ však neskončil len pri tom a upozornil nás aj na ďalší vážny prehrešok, kedy sa veľmi podobná vec deje aj počas živého vysielania priamo v štúdiu, keď sa žeriav s kamerou pohybuje až nebezpečne blízko pri tzv. osudí (priehľadným kolesom s lístkami). V jednej chvíli bolo vidieť opäť ďalšie citlivé údaje jedného zo súťažiacich, no opäť sme ich z pochopiteľného hľadiska zacenzúrovali. Na lístku sa dá prečítať okrem spomínaných údajov aj kód súťažiaceho a tiež SMS kód, ktorý mu prišiel do SMS správy, keď sa do lotérie zaregistroval.

A čo ochrana osobných údajov? RTVS problém s lístkami nevidí

Organizátorom očkovacej lotérie je síce ministerstvo financií, no z realizátorského hľadiska je za program zodpovedný verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Tí tieto galavečery v tejto podobe a v živom vysielaní sprostredkujú pravidelne divákom už niekoľko víkendov. Situácia je pritom ešte vážnejšia, keďže prvý detailný záber na žreby je v úvode relácie zakomponovaný už od augustových dní. Je preto logické, že sme sa s touto záležitosťou a so spomínanými zábermi z vysielania obrátili aj na RTVS. Tí zásadný problém v ochrane osobných údajov na týchto záberoch nevidia.

"Na zaslaných záberoch nie sú osobné údaje na lístkoch zachytené v čitateľnej podobe tak, aby z nich bolo možné identifikovať konkrétnu osobu. Takéto zobrazenie žrebovacích lístkov teda neporušuje ochranu osobných údajov," skonštatovala vedúca odboru komunikácie RTVS Andrea Pivarčiová.

V rámci čitateľnosti údajov však bolo tieto údaje možno odčítať aj pri internetovom archíve televízie, ktorý tieto epizódy ukladá aj vo Full HD rozlíšení. Dnes majú navyše televízni diváci možnosť (podobne ako tí internetoví) živé vysielanie aj jednoducho zastaviť a pretáčať dopredu a dozadu. Nehovoriac o tom, že pri hypotetickom a kvalitnejšom rozlíšení 4K (Ultra HD vysielaní) by odčítanie lístkov bolo ešte jednoduchšie.

Právne názory sa mierne líšia

Keďže sme sa chceli v tejto problematike orientovať aj z hľadiska práva a problematiky GDPR, oslovili sme preto aj dvoch právnikov, ktorí sa k uvedenému problému vyjadrili.

Prvým bol právnik Pavol Kundrik z organizácie CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Ten vidí situáciu ohľadom zodpovednosti za uschovanie údajov predovšetkým u ministerstva Igora Matoviča. "Podľa štatútu Očkovacej prémie je vyhlasovateľom súťaže Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na účely GDPR by preto prevádzkovateľom malo byť ministerstvo a nie RTVS – z tohto dôvodu by aj malo zodpovedať za spôsob uschovania predovšetkým ministerstvo," myslí si Kundrik. Dodávame len, že s týmito otázkami sme sa rovnako obrátili aj na rezort financií, no ten nereagoval.

Kundrik tiež prízvukuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré "podpisujú" všetci registrovaní súťažiaci.

"Na základe uvedeného sa nám preto nejaví, že by zo strany RTVS došlo k porušeniu GDPR. Či mohlo napriek uvedenému súhlasu súťažiacich dôjsť k porušeniu GDPR zo strany ministerstva by si vyžadovalo hlbšiu a podrobnejšiu analýzu," uzavrel Kundrik.

Určite to nie je v poriadku, tvrdí ďalší odborník

Celá vzniknutá situácia však v poriadku celkom určite nie je podľa ďalšieho právnika a tiež lekára Petra Kováča z komory pre medicínske právo Medius. Tieto údaje totiž podľa neho možno priamo priradiť konkrétnej osobe a sám si nemyslí, že na takéto použitie dotknuté osoby udelili súhlas.

"Zverejňovanie osobných ako je meno a priezvisko, miesto bydliska či telefónne číslo, ktoré možno vidieť na záberoch RTVS nie je v poriadku. Súhlas na propagáciu očkovacej lotérie v znení "Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré smeruje k propagovaniu Očkovacej prémie a Sprostredkovateľského bonusu, najmä poskytovanie kontaktných údajov RTVS pre pozývanie dotknutých osôb na výrobu programov a propagačných materiálov, či zverejňovanie osobných údajov odhaľujúcich úplnú identitu výhercov vo vysielaní RTVS." v spojení s popisom príjemcov osobných údajov alebo kategóríí príjemcov (kde nie je uvedená verejnosť) podľa môj názoru vylučuje zverejnenie osobných údajov osôb, ktoré nevyhrali odvysielaním ich osobných údajov," zdôraznil Kováč.

Spracovávané osobné údaje majú byť podľa Kováča primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. "Záber, kde je vidieť meno a priezvisko, obec a telefónne číslo je zjavne v rozpore s princípom minimalizácie. Nie je nevyhnutné, aby takéto údaje boli viditeľné na dosiahnutie účelu - propagácie očkovacej lotérie. Rovnako dobre možno dosiahnuť ten istý účel aj záberom, kde by boli osobné údaje rozostrené a nečitateľné," vysvetľuje právnik.

Okrem osobných údajov je tu aj ďalší problém

Toto však podľa Kováča nie je všetko a údaje vďaka záberom z RTVS prezrádzajú aj niečo navyše. "Neslobodno zabudnúť ani na to, že ide zrejme aj o zverejnenie údajov týkajúcich sa zdravia - skutočnosti, že osoba je očkovaná proti chorobe COVID-19. Podmienkou registrácie pre očkovaciu prémiu totiž je absolvovanie očkovania. Nariadenie GDPR to v článku 9 ods. 1 spracovávanie údajov týkajúcich sa zdravia výslovne zakazuje, okrem výnimiek," uzavrel lekár a právnik Kováč.

