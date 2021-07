Vojna v polícii, nevinní ľudia vo väzbe, udavači na úteku a samozrejme Lipšic v médiách

Potvrdilo sa totiž, že nešlo len o spravodajské hry, ako sa nás Lipšic s Mikulcom snažili presvedčiť, ale o reálne nahrávky rozhovorov kajúcnikov s elitnými vyšetrovateľmi a teraz citujem: „Čo sa my dvaja dohodneme, to budem vypovedať, aby ti to sedelo.“ Kamerové záznamy potvrdili aj ďalšiu vyšetrovaciu kuriozitu, kajúcnik Dömötör strávil 7 hodín v budove NAKY dva dni pred tým, ako oficiálne vypovedal. Z tohto stretnutia neexistuje žiaden úradný záznam, ale muselo ísť o niečo závažné, pretože vyšetrovateľ ešte v ten deň utekal do Leopoldova za ďalším kajúcnikom Zemanom. Samozrejme, ani z tohto stretnutia neexistuje žiaden úradný záznam a NAKA na mediálne otázky nereaguje.

Zdroj: Smer-SD

Ale buďte v kľude, určite je len náhoda, že Zeman hneď na druhý deň prvýkrát vo svojej výpovedi spomenul Dömötöra ako svedka preberania úplatku. Tak sa mi zdá, že čím viac informácii o manipulácii trestných konaní vychádza na povrch, tým zúfalejšie pôsobia posledné vyjadrenia a rozhodnutia tak Lipšica, ako aj Mikulca či policajného prezidenta Kovaříka. Spustili mediálnu ofenzívu namierenú na tých, ktorí si dovolili vyšetrovať podozrenia z manipulácii výpovedí svedkov. Hlavným terčom sa stala šéfka vyšetrovacieho tímu Santusová, ktorú obvinili takmer zo všetkého.

V stredu však vyšiel rozhovor s krajským prokurátorom Remetom, ktorý do tohto nevídaného diania v polícii priniesol toľko svetla, že už niet cesty späť. S argumentačnou ľahkosťou vyvrátil mediálne spochybňovanie práce vyšetrovateľky a celého tímu. Kroky špecializovaného tímu boli zákonné, zadržanie kajúcnikov schválené a nasadenie policajtov zo Sobraniec dôvodné. Najzávažnejšie však je, že Remeta informoval o trestnom stíhaní policajného prezidenta Kovaříka, ktorý zmaril zadržanie obvinených, svojim pokynom prerušiť zásah, a to priamo z dovolenky v Chorvátsku. Vďaka tomu, jeden z obvinených ušiel zásahovému komandu priamo pred očami.

Pamätáte si na tie reči, že policajný prezident nevie nič o zásahoch NAKY a policajti majú rozviazané ruky? No tak o tomto zásahu nielen, že vedel, ale ho aj počas akcie zastavil. Čo myslíte, na koho pokyn? Žeby mu o štvrtej ráno volal priamo Lipšic? Mimochodom už týždeň sa šíri informácia, o ktorej nahlas rozpráva aj koaličný poslanec Pčolinský, že Lipšicova prokuratúra chystá odvetu. Chcú obviniť zo sabotáže všetkých, ktorí sa podieľali na odhalení týchto manipulácií. Čo dodať, takto dnes vyzerá spravodlivosť na Slovensku… Vojna v polícii, nevinní ľudia vo väzbe, udavači na úteku a samozrejme Lipšic v médiách.

