Bývalý predseda Národnej rady sa obáva o bezpečnosť v štáte: Problémy sa riešia od náhody k náhode

BRATISLAVA - Stav v štáte je povážlivý, akoby politika prestávala zvládať ťažké procesy v krajine. "Začínam mať obavy o bezpečnosť v štáte," povedal bývalý predseda Národnej rady (NR) SR a expredseda KDH Pavol Hrušovský v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Poukázal na nejednotnosť v postojoch koalície i možnú polarizáciu medzi voličmi. Podčiarkol, že treba predchádzať aj násilnostiam pri demonštráciách. V tomto smere by mala podľa neho politika ukázať, kto je tu pánom a prijímať včasné riešenia, aby ľudia vedeli, že sa ešte majú na koho obrátiť.

"Mne tá politická situácia pripadá byť príliš chaotická, nezrozumiteľná, málo zodpovedná, málo múdra. Treba sa asi zastaviť pri tom stave, ktorý dnes Slovensko prežíva," povedal s tým, že nechce personálne na niekoho zvaľovať vinu. Má však pocit, že politika prestáva zvládať ťažké procesy v krajine. Riešenia problémov sa mu zdajú byť akoby "od náhody k náhode". "Za tento stav si môžu sami," podotkol.

Hrušovský poukázal napríklad aj na dianie v NR SR pri nedávnom pokuse o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Nerozumie, prečo sa rozhodnutie odložilo na september, keď už raz bol do parlamentu podaný návrh na odvolávanie. "Ako sa ten minister môže cítiť? Keď sme v minulosti dostali do parlamentu návrh na odvolávanie ktoréhokoľvek člena vlády, vždy sme sa snažili, aby sa to stalo čo najskôr, aby mal istotu: 'Áno, mám dôveru'," poznamenal. Odloženie rozhodnutia sa dá podľa neho vnímať aj ako nepriame vyslovenie nedôvery ministrovi.

"Chaos vidím v tom, že koalícia zaujíma nejednotné postoje," dodal. Poznamenal, že jedna strana cez poslancov hovorí o odchode ministra, no predseda mlčí. Podčiarkol, že takéto rozhodnutia majú byť prijímané po zodpovednej diskusii za zatvorenými dverami. "Aby to nepolarizovalo spoločnosť a voličov jednotlivých strán. Začínam mať obavu o bezpečnosť v štáte," vyhlásil.

Poukázal na pouličné demonštrácie, chaos pri proteste pred parlamentom a násilnosti. "Tomu treba predchádzať. Tu musí politika ukázať, kto tu je pánom a prijať zavčasu riešenia, ktoré by tomu zabránili. Aby ľudia mali istotu, že nedajbože, ak by chcel niekto páchať násilie na mne, že sa mám na koho obrátiť," uzavrel.