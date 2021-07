Chirana T.Injecta je prvá firma, ktorá podporila združenie Skutočné obete

„Už viac ako rok pracujeme v nepretržitej prevádzke a snažíme sa zabezpečiť dodávky vakcinačných komponentov do celej Európy. Pandémia priniesla aj mnohé tragédie a iniciatíva združenia Skutočné obete je nám veľmi sympatická,“ povedal generálny riaditeľ Chirana T.Injecta Teodor Lysák a dodal, že na skutočné obete pandémie sa niekedy akoby zabúda. „Zrejme je to prirodzená ľudská vlastnosť, ale o to dôležitejšie je, aby sme podporovali aktivity, ktoré nám pomôžu nezabúdať na túto tragédiu, ktorej sme na celom svete posledné dva roky svedkami,“ dodal Teodor Lysák.

„Vždy je niekto prvý a ten môže byť inšpiráciu pre ostatných. Preto je pre nás podpora zo strany Chirana T.Injecta svojím spôsobom výnimočná. A veľmi im za to ďakujeme,“ uvádza vo svojom stanovisku OZ Skutočné obete, ktoré pomáha pozostalým po obetiach Covidu-19. Združenie zároveň ďakuje aj slovenským médiám, ktoré jeho činnosť podporujú. Bezplatnú mediálnu podporu už prisľúbili TV JOJ, vydavateľstvá Petit Press, Mafra Slovakia, Our Media, skupina Zoznam a denník Nový Čas.