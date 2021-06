Kolagén typu I,II a III: Ktorý si vybrať?

Keď sa povie slovo kolagén, väčšina z nás si predstaví konkrétny výživový doplnok, ktorého rôzne druhy sa na trhu líšia len svojím obalom či príchuťou. No vedeli ste, že existuje hneď niekoľko typov kolagénu, pričom každý z nich prináša pozitívne účinky inej časti vášho tela? Kolagény typu I, II a III sú tie najbežnejšie a my vám dnes vysvetlíme, čo od nich môžete čakať.

Kolagén typu I: Pre krásnu pokožku, vlasy a pevné kosti

Tento typ kolagénu je v našom tele prirodzene zastúpený v najväčšom množstve. Nachádza sa najmä v koži a rôznych spojivových tkanivách. Pomáha napríklad predchádzať vzniku vrások, zlepšuje elasticitu pokožky a poskytuje jej dostatočnú hydratáciu. Okrem toho tiež zlepšuje kvalitu vlasov a udržiava nechty pevné a silné, takže ich lámaniu môžete dať zbohom. Je to jednoducho kolagén krásy.

To však nie je všetko. Pravidelným dopĺňaním morského kolagénu typu I posilníte a podporíte aj kosti. Tie sú totiž zo svojej organickej časti tvorené najmä kolagénom, ktorého ak by ste mali nedostatok, stali by ste sa náchylnejší na zlomeniny či iné problémy spojené s kosťami.

Kolagén typu II: Pre silné chrupavky a odolné kĺby

Bez silných chrupaviek by nám naše kĺby nemohli poriadne slúžiť. Práve tie ich udržujú flexibilné, vďaka čomu sa môžeme s ľahkosťou venovať športu alebo bežným denným aktivitám. Keďže kvalita chrupaviek vekom klesá, ba doslova upadá, je fajn telu doplniť aj kolagén typu II.

Niektoré výskumy dokonca dokázali, že pravidelné užívanie tohto typu hydrolyzovaného kolagénu pomáha zmierniť bolesti a stuhnutosť kĺbov, ktoré vo väčšine prípadov trápia najmä pacientov s artrózou.

Zdroj: ZEEN kolagén

Kolagén typu III: Pre zdravé črevá, cievy a svaly

Posledný najbežnejší typ kolagénu je podobne ako kolagén typu I zastúpený najmä v našej koži, ktorej pomáha s elasticitou. Okrem toho je však skvelý aj pre zdravé svalstvo, cievy a najmä pre náš tráviaci trakt. Kolagén typu III sa totiž nachádza vo všetkých vrstvách čreva a keďže aj tráviaci trakt je „nositeľom” naše imunity, je potrebné, aby ho bolo v našom tele dostatok.

Najväčšou výhodou tohto typu kolagénu je jeho pomoc pri hojení rán. Takže ak vás trápia kožné ranky či akné, skúste si doplniť kolagén typu III, ktorý zlepší hojenie pokožky.

Nerobte kompromisy

Aj keď vás možno trápi jeden konkrétny problém, ktorý by ste radi pomocou kolagénu vyriešili, určite stojí za zváženie zaobstarať si kolagén v prášku s obsahom všetkých 3 typov. Prečo?

Pretože o kolagén prirodzene vekom prichádzame, a to, že dnes vás napríklad nebolia kĺby, vlasy máte krásne a pokožku pružnú, neznamená, že zajtra to všetko nepominie. Kolagén sa v našom tele stará o množstvo životne aj esteticky dôležitých funkcií, tak prečo riskovať jeho nedostatok?

Zdroj: ZEEN kolagén

Koľko kolagénu by ste mali užívať?

Každý deň by ste mali prijať približne 6 000 miligramov morského hydrolyzovaného kolagénu, ktorý je skvele vstrebateľný a tomu ľudskému kolagénu aj najviac podobný. Ak by ste užívali menšie množstvo, tak želané výsledky by sa na vašom tele nemuseli vôbec prejaviť. A naopak, pri vyššej dávke by ste nadbytok zbytočne vylúčili.

Stačí si nasypať kolagén v prášku do suchého pohára, pridať vodu, premiešať a vypiť. Hotovo! Nemusíte sa dokonca báť žiadnej rybacej pachute. Kvalitný morský kolagén chutí neutrálne alebo napríklad ako šťavnatý citrón.

Ak by ste radi vyskúšali 100 % prírodný a prémiový morský kolagén, siahnite po značke ZEEN by Roal. Vybrať si môžete z dvoch verzií produktov, ktoré nájdete na ZEEN WORLD e-shope. Stačí kliknúť z pohodlia domova.

Alebo ak radi nakupujete, tento výborný kolagén nájdete exkluzívne aj na pultoch

DM drogerie Slovensko.

- reklamná správa -