Vianočné VIDEO Snoop Dogga: V tielku a teplákoch pečie doma perníky a zachraňuje planétu

Zdá sa, že rapper Snoop Dogg vekom krotne. Štyridsaťdeväťročný rebel sa zapojil do kampane na boj s environmentálnymi problémami a s týmto odkazom natočil video, ktoré je zábavné a zmysluplné zároveň. Legendárny hip-hoper v ňom spolu s animovanou morskou korytnačkou vyzýva ľudí na malú zmenu, ktorá však bude mať veľký vplyv na našu planétu. Ako vraví superhviezda: mali by sme sa sústreďovať na také maličkosti, ako je pečenie perníčkov s rodinou či spoločné usadnutie za štedrovečerný stôl – v Snoop Doggovom prípade aj so psom. Je predsa neoddeliteľnou súčasťou rodiny! „Vyzývame ľudí, aby si maximálne užili tieto sviatky. Nezáleží na tom, či ide o prípravu rodinného receptu, vypnutie mobilu alebo sledovanie filmu na gauči, je dôležité, aby si spoločne užili túto špeciálnu atmosféru. A tiež, aby sme to isté prenášali aj na životné prostredie - urobiť malú zmenu s veľkým dosahom,“ povedal k špeciálnej kampani umelec. Sveter s jeleňmi však u kontroverzného Snoopa ani teraz nečakajte. Svojmu tielku a hodvábnemu šálu zostáva hudobník verný aj počas najromantickejších dní v roku.

Rapujúca korytnačka či pes na stoličke nie sú súčasťou klipu náhodou. Stelesňujú dôležité environmentálne posolstvo v rámci kampane pre SodaStream. Nie je to však Snoopov prvý eko projekt. V minulosti podporil projekt planethome.eco a ako zarytý vegetarián podporuje výrobu bezmäsitých snackov. Práve rastlinnú stravu považuje umelec za svoj osobný vklad k udržateľnému spôsobu života, rovnako ako aj znižovanie podielu jednorazového plastového odpadu. Aj preto sa rozhodol podporiť environmentálny projekt najznámejšieho výrobcu domácej sódy. „Plne sa stotožňujem s ich environmentálnym poslaním. Vytvorili ľahký spôsob ako znížiť jednorazový plastový odpad a s tým sa dá len súhlasiť. Keď si môžem namiešať svoj sýtený gin s džúsom a pritom pomôžem aj planéte, je to stratégia dvojitého víťaza,“ vysvetľuje spôsobom sebe vlastným kontroverzný, ale rešpektovaný umelec.

