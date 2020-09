Na trhu zánovných áut začínajú panovať SUV, dotiahli sa už na hatchbacky

„Obdobie pandémie mení trh ojazdených automobilov od základu, a to obzvlášť v prípade zánovných vozidiel. Hoci od začiatku roku registrujeme nárast dopytu o takmer 20 percent, ponuka celého trhu razantne poklesla. Veľký podiel na tomto trende má pozastavenie výroby aj vývoz áut do zahraničia. Aj naša ponuka sa vďaka obmedzeniu výroby mierne zúžila, no napriek tomu si môžu zákazníci vyberať z viac než päťsto zánovných vozidiel. Stále si tak držíme najpestrejšiu a najširšiu paletu modelov a značiek na trhu,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, do ktorej Mototechna patrí.

Mototechna predala za osem rokov od svojho obnovenia na Slovensku a v Českej republike už 72 000 vozidiel s parametrami blízkymi novým autám, ale s cenou nižšou aj o 40 %. Priemerná cena automobilu predaného v slovenskej Mototechne je 14 353 eur a najčastejšie ide o modely Škoda Fabia (6 %), Kia Sportage (5 %) a Kia Ceed (4 %). Z luxusných modelov potom vedie Audi A5. Medzi najžiadanejšie automobily momentálne patria SUV (2019 – 33 %, 2020 – 37 %), čo potvrdzuje ďalší trend v zmene zákazníckych preferencií. Mestské SUV sú stále viac obľúbené vďaka väčšiemu batožinovému priestoru, komfortným vlastnostiam a bezpečnosti. Minulý rok patrilo prvenstvo hatchbackom (2019 – 40 %, 2020 – 37 %).

Zánovné automobily sú stále najčastejšie v benzínovom prevedení (86 %), ale došlo aj k nárastu predajov hybridov, ktorých počet je oproti vlaňajšku dvojnásobný. Stále ale ide len o desiatky kusov. Aj tento rok narástol záujem o vozidlá s automatickou prevodovkou (2019 – 19 %, 2020 – 21 %). Najobľúbenejšími farbami sú biela (29 %), strieborná (15 %) a červená (13 %).

TOP 10 najpredávanejších modelov zánovných áut v slovenskej Mototechne 1. Škoda Fabia 6. Hyundai i20 2. Kia Sportage 7. Renault Captur 3. Kia Ceed 8. Renault Megane 4. Suzuki Vitara 9. Renault Clio 5. Dacia Duster 10. Hyundai Tucson

„Vznik novodobej Mototechny je jedným z najlepších rozhodnutí našej spoločnosti v posledných rokoch. Podarilo sa nám značku posunúť do pozície inovatívneho predajcu, ktorý dokáže zákazníkovi ponúknuť širokú škálu áut aj služieb. Kúpite tu nielen zánovné automobily, ale tiež prémiové značky a investičné vozidlá. Zároveň ponúkame strednodobý aj krátkodobý prenájom či servis áut,“ doplnila Karolína Topolová.

-Reklamná správa-