Slovensko sa v roku 2025 reputačne prepadlo hlbšie, ako sme sa obávali, uviedol Krúpa

BRATISLAVA - Slovenská republika sa za rok 2025 reputačne prepadla na ešte hlbšie dno, ako sme sa obávali. V rámci EÚ a NATO je SR vnímaná ako nespoľahlivý partner, presadzujúci ruské záujmy v Európe. Vzťahy s partnermi a so spojencami sa značne zhoršovali. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za opozičnú SaS Juraj Krúpa.

„Pravidelné vyhrážanie sa a označovanie našich najbližších spojencov v Európe za vojnových štváčov na jednej strane a prezentovanie východných diktatúr za vzory pre budúcnosť našej republiky robia zo Slovenska nielen nespoľahlivého spojenca, ale aj politicky a ekonomicky nespoľahlivého partnera pre zahraničné investície. Tie Slovensko obchádzajú, keďže investori stratili dôveru, ako aj predvídateľnosť politického vývoja v Slovenskej republike,“ skonštatoval poslanec.

Vzťahy Slovenskej republiky s partnermi

Vzťahy Slovenskej republiky s partnermi a so spojencami sa podľa neho vo všeobecnosti značne zhoršovali aj v tomto roku. „Ostatne to dokazuje aj absencia bilaterálnych návštev Slovenskej republiky. Lepšie vzťahy s Vietnamom či Laosom nám tieto zhoršené vzťahy nevykompenzujú. Naopak, budú naďalej znamenať zhoršovanie nielen politických, ale aj ekonomických vzťahov, čo bude mať dosah aj na socioekonomickú situáciu na Slovensku,“ poznamenal Krúpa. Za dobré možno podľa neho označiť len vzťahy s Maďarskom. „Taktiež sa očakáva zlepšenie vzťahov s vládou Andreja Babiša v Českej republike. Tým sa výpočet dobrých vzťahov Slovenskej republiky končí,“ dodal.

Tzv. suverénna politika na štyri svetové strany sa podľa slov poslanca ukázala ako „kolenačková politika voči východným diktátorským režimom“. Ako podotkol, podarilo sa tak upútať pozornosť sveta a svetových médií na Slovensko. „Naši predstavitelia zaujali aj odmietaním vedeckých faktov týkajúcich sa očkovania, prípadne konšpiráciami o plochej zemi, chemtrails a o svetovom sprisahaní tzv. temných síl. Taktiež dokázali zaujať strašením o pripravovanom puči na Slovensko gruzínskymi légiami, prípadne obvinením Spojeného kráľovstva zo zasahovania do predvolebného procesu na Slovensku. Taktiež sa tejto vládnej koalícii neustálym opakovaním ruských pozícií voči napadnutej Ukrajine podarilo spraviť zo Slovenska proruského, nespoľahlivého partnera,“ doplnil.

Najväčšia výzva

Najväčšou výzvou v budúcom roku bude podľa Krúpu z pohľadu zahraničnej politiky jednoznačne ukončenie vojny na Ukrajine a posilnenie obranyschopnosti Európy, ako aj nastavenie schopnosti adekvátne reagovať na hybridné útoky zo strany Ruska proti Európe. „Suverénna, proeurópska Ukrajina bude kľúčom pre bezpečnosť Slovenska a Európy, ako aj úzka spolupráca s Ukrajinou pri posilňovaní obranyschopnosti Európy s Ukrajinou na základe získaných skúseností Ukrajiny,“ skonštatoval. Z tohto by mali podľa neho vychádzať priority pre zahraničnú politiku SR.

Ako uviedol, následkom by malo byť posilňovanie jednoty Európy pri podpore Ukrajiny či zapojenie sa Slovenska do tzv. koalície ochotných. „To by si vyžadovalo zásadné zlepšenie bilaterálnych vzťahov SR s Poľskom, Nemeckom, Francúzskom a so Spojeným kráľovstvom. Taktiež by si to vyžiadalo spustiť obranné mechanizmy proti agresívnym hybridným aktivitám Ruska na Slovensku. Realistická predstava je však pravý opak, čiže podpora odstredivých síl voči našim najbližším partnerom a spojencom na Slovensku, ako aj pokračovanie postupného vzďaľovania sa Európskej únii,“ dodal poslanec.

Viac o téme: NATONR SRJuraj Krúpa
