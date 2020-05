Špičková technológia ničenia vírusov vo Vašom vozidle. SEAT AirCare s bonusom navyše

Zdroj: Seat

Všetci už veľmi dobre poznáme vírus, ktorý dosť znepríjemňuje život nielen u nás. Ako je to však pri cestovaní autom? Reálne je prenos o čosi ťažší cez klimatizáciu auta, lebo človek, ktorý funguje ako prenášač by musel zakašľať priamo do nasávania. SEAT má však jednu špičkovú technológiu, ktorá pomôže aj v takom prípade.